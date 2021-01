Il 2021 ha portato in dono la bellissima Beatrice De Rosa per la gioia di mamma Martina e papà Stefano

Primi vagiti del 2021 in Molise che hanno riempito di gioia genitori e nonni. Sono stati quelli della bellissima Beatrice De Rosa, venuta alla luce a Campobasso subito dopo lo scoccare della mezzanotte dell’ultimo dell’anno. Soddisfattissimi i suoi genitori, Martina e Stefano De Rosa di Pozzilli, così come contenti i nonni Gelsomina, Carmelina, Nunzio ed Antonio per la dolcezza della neonata. A tutti i rallegramenti più sinceri per il lieto evento, alla piccola Beatrice gli auguri per una vita ricca di gioie, sorrisi e soddisfazioni.