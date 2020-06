Il 20 e il 21 settembre si voterà a Montenero di Bisaccia

Gli Attivisti del Meet-Up “Montenero in MoVimento”, da sempre oppositori al sistema di potere della Giunta Travaglini, esprimono soddisfazione per l’avvenuta fissazione della data relativa alla prossima tornata elettorale, rinviata a causa di COVID-19.

Saremo, dunque, chiamati al voto per rinnovare il Sindaco ed il Consiglio Comunale di Montenero di Bisaccia il 20 e 21 settembre prossimi.

Il MEET-UP “Montenero in MoVimento” è impegnato in un dialogo aperto e continuo con i cittadini per la formazione di una nuova squadra coesa, capace ed onesta, che si proponga di: