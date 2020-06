Il 2 giugno in spiaggia. Lungomare affollato ma sarà un’estate di limitazioni

Distanziamenti sociali, mascherine obbligatorie nei “luoghi comuni” e il lungomare nord già affollato in quello che è il primo vero giorno della stagione estiva. Termoli riscopre, se ancora non fosse stato chiaro, la voglia di passeggiare e godersi il mare. Carabinieri, Polizia e Polizia Locale a presidiare per evitare il crearsi di assembramenti che non ci sono stati benché il passeggio sul lungomare sia notevolmente aumentato rispetto ai giorni scorsi. Complice il sole che è tornato a splendere in basso Molise dopo alcune giornate di maltempo e le temperature decisamente in rialzo.

La festa del 2 giugno è stata anche l’occasione per confermare l’ombrellone dell’anno scorso o prenotarne uno nuovo. Qualche disagio in più per i ragazzi che dovranno ufficialmente rinunciare alle “grandi ammucchiate” degli altri anni e per le famiglie che dovranno tenere “a vista” i bimbi più piccoli. Vietati gli assembramenti per giocare tutti insieme. Sarà un’estate 2020 di grandi novità.

Il punto della situazione assieme a Domenico Venditti, balneatore e presidente del Sib Molise.