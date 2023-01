Il 19 gennaio appuntamento con il “San Sebastiano dell’Istituto Comprensivo Brigida”

Tutto pronto per “Il San Sebastiano dell’Istituto Comprensivo Brigida” di Termoli, che si svolgerà giovedì 19 gennaio per le vie della città. Centoventi gli alunni coinvolti, 50 musicisti della secondaria di primo grado, 50 cantori della scuola primaria di via Maratona e 20 piccoli ‘attori’ della scuola dell’infanzia di via Cina, che indosseranno costumi da angioletti. L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 18: si partirà da piazza Duomo, per proseguire verso Corso Nazionale. Il canto verrà eseguito più volte, per permettere a tutta la cittadinanza di partecipare. L’invito che l’Istituto rivolge ai residenti e non solo, è proprio quello di unirsi alla ‘carovana’ anche con uno strumento improvvisato, preferibilmente a percussione, per rivivere tutti insieme la tradizione, in un momento di condivisione che rafforza lo spirito di comunità. Per l’occasione gli studenti e i docenti dell’Istituto Brigida, come segno di riconoscimento e di appartenenza alla comunità scolastica, indosseranno un nastro rosso legato sulla fronte.

L’esecuzione del canto del San Sebastiano rientra nel progetto “Riscopriamo le tradizioni”, avviato lo scorso anno in tutti i gradi dell’Istituto con lo scopo di sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e alla conservazione delle tradizioni della propria città.