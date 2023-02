Il 19 febbraio l’appuntamento con il Carnevale storico di Roccaravindola

Torna domenica 19 febbraio l’appuntamento con un Carnevale storico del Molise: il Carnevale Ravindolese. Roccaravindola è in fermento da mesi, tutti i preparativi sono nella fase più intensa per regalare al pubblico un altro grande evento organizzato dall’associazione socio-culturale Rinascita Ravindolese. Per i ravindolesi il Carnevale è quasi sacro e nel 2023 si celebra il suo 40esimo anno di storia, un traguardo che verrà certamente festeggiato in modo scoppiettante.

Il Carnevale Ravindolese è un punto fermo tra le manifestazioni locali e si attesta come il più grande della provincia d’Isernia e il secondo a livello regionale. Anche quest’anno le contrade del paese (anzi, della frazione) si sfideranno con i loro magnifici carri allegorici per aggiudicarsi il titolo di campione del Carnevale scrivendo il proprio nome sul celebre palio. Tutti i carri che sfileranno saranno realizzati al 100% dai cittadini e niente verrà acquistato o affittato dall’esterno, fatto anch’esso unico nella provincia pentra.

Ma a dare ancor più pepe alla manifestazione, oltre alla sana rivalità tra i contradaioli, è il clima di assoluto segreto che aleggia sui temi dei carri; ogni contrada infatti sta realizzando la propria creazione ma nessuno, al di fuori appunto di chi vi lavora, conosce l’argomento che verrà portato sul carro. Potete dunque immaginare la voglia di scoprirsi a vicenda ma soprattutto l’effetto sorpresa che si vuole dare nel giorno della sfilata, che quest’anno avverrà domenica 19 febbraio.

I carri e le maschere si raduneranno sul piazzale della stazione di Roccaravindola alle 13 e la sfilata partirà alle 14, attraverserà il paese e giungerà sul piazzale della chiesa (piazza Paolo VI) intorno alle 16, dove la festa proseguirà tra musica, colori, cibo e bibite. Successivamente avverrà la tanto attesa proclamazione del carro vincitore, votato da una giuria di esperti secondo i parametri di impatto scenico, tecnica di realizzazione e creatività.

“Dopo il grandissimo successo del 2020 – ha commentato il presidente dell’associazione organizzatrice Luca Forte – ci siamo fermati a causa del covid e per noi ravindolesi questi due anni di stop forzato sono stati pesantissimi. Questo Carnevale sarà quello della ripartenza e quale occasione migliore se non quella del 40esimo anniversario? Speriamo davvero di poterci divertire insieme trascorrendo una giornata magnifica tra grandi e piccini, perché il Carnevale è di tutti”.