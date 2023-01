Il 17 gennaio la festa di Sant’Antonio Abate torna a scaldare il cuore di tutti i campobassani

Finalmente dopo due anni di silenzio totale il 17 Gennaio 2023 torna la caratteristica festa di Sant’Antonio Abate, il tradizionale fuoco tornerà a scaldare il cuore di tutti i campobassani che sono molto legati a questo quartiere storico della città una volta vero centro pulsante di tutta la città. La festività da secoli rappresenta un appuntamento immancabile dove tutti i veri “Cambuasciani” si ritrovano intorno al grande falò per onorare il grande Santo Eremita e iniziare con allegria il carnevale. Ci sarà la tradizionale benedizione degli animali, non mancherà la parte gastronomica con i cavatelli, salsiccia arrosto e fave cotte a cura degli scout del gruppo Agesci CB 5, e alle 20:30 lo spettacolo musicale di canzoni campobassane e maitunate curato da Nicola Mastropaolo denominato ” Ulesse areturnà a Sant’Antuone”. Un ringraziamento particolare al Parroco Don Ugo Iannandrea e all’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione.