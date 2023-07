Il 15enne campobassano Stefano Sorbo eccelle ai campionati italiani giovanili di scacchi

Unico molisano in gara, ha ottenuto un sorprendente tredicesimo posto assoluto nel torneo under 16

Stefano Sorbo grande protagonista ai campionati italiani giovanili di scacchi che si sono conclusi domenica a Tarvisio. Il quindicenne campobassano, unico molisano in gara, ha ottenuto un sorprendente tredicesimo posto assoluto nel torneo under 16. Il giovane scacchista tesserato per il circolo “Monforte” del capoluogo regionale come NC, era partito dal 73° posto nel ranking del torneo su 147 partecipanti con 62 giocatori classificati di cui 18 Candidati Maestri e 17 Prime Nazionali oltre alle Seconde e le Terze Nazionali. Alla fine Sorbo ha chiuso con 6,5 punti sui 9 disponibili ottenendo sei vittorie, una patta e due sole sconfitte maturate ad opera del Candidato Maestro Gabriel Urbani, che si è poi laureato campione d’Italia, e della Prima Nazionale Niccolò Baldeschi, piazzatosi al sesto posto nella classifica finale.

In termini di punteggio hanno fatto meglio del giovane scacchista molisano solo i primi quattro: Urbani (8 punti), Candian, Liloli e Verga (7,5). Dal quinto al 15° posto i giocatori hanno ottenuto 6,5 punti, ma la posizione finale in classifica è stata decisa da un algoritmo matematico che tiene conto dei risultati degli avversari affrontanti durante il torneo. Per questo Sorbo, pur avendo ottenuto gli stessi punti del quinto, è stato classificato tredicesimo.

I campionati italiani giovanili sono la più importante manifestazione organizzata dalla Federazione Scacchistica Italiana che quest’anno si è tenuta nella nota località turistica in Friuli Venezia Giulia. Nel palasport di Tarvisio per otto giorni si sono affrontati mille giovani scacchisti, dai sei ai diciotto anni, provenienti da ogni angolo della penisola dopo una dura selezione, che si sono contesi i dodici titoli italiani in palio.

Tante erano infatti le categorie nelle quali sono stati suddivisi i partecipanti, dall’under 8 all’under 18 (assoluti e femminili). Presenti tutte le regioni italiane tranne la Valle d’Aosta. Stefano Sorbo, unico rappresentante della nostra regione, era alla sua terza esperienza. Nel 2019 aveva partecipato all’under 12 ottenendo 4,5 punti, nel 2021 all’under 14 con 5 punti. Il risultato di quest’anno è sorprendente per una serie di motivi: innanzitutto perché ottenuto giocando otto delle nove partite previste contro giocatori classificati di cui un Candidato Maestro e sei Prime Nazionali. Dopo la vittoria nella partita d’esordio contro l’NC piemontese Michele Zavaglia, nel secondo turno ha affrontato e battuto la Prima Nazionale Edoardo Conte, esperto giocatore veneto. Al terzo turno è stata la volta di un’altra Prima Nazionale veneta, Danylo Budyi, quasi Candidato Maestro con 1966 punti elo, uno dei più forti giocatori italiani, 18° del ranking nazionale, anch’egli battuto. Con il parziale di tre su tre, Sorbo ha affrontato al quarto turno il Candidato Maestro Gabriel Urbani di Brescia, numero 4 del ranking e tra i favoriti del torneo. Nella gara con Urbani il giovane scacchista molisano ha sfiorato l’impresa: dopo oltre tre ore di gioco è arrivato nel finale in una situazione di parità ma ha commesso un’ingenuità che ha consentito al più esperto avversario di agguantare una vittoria a quel punto insperata e di proseguire la sua marcia verso il titolo di campione d’Italia. Sorbo ha subito il contraccolpo della sconfitta e nei due turni successivi ha totalizzato soltanto mezzo punto, frutto di una sconfitta con la Prima Nazionale milanese Niccolò Baldeschi e di una patta con un altro giocatore milanese, Jacopo Bachi, Seconda Nazionale. Poi negli ultimi tre turni il giovane talento molisano ha ritrovato la marcia giusta facendo fuori la Seconda Nazionale Brajan Buqa di Padova, la forte Prima Nazionale milanese Mattia Simonelli ed infine un’altra Prima Nazionale veneta, Tiziano Altissimo. Lo scacchista molisano è stato la rivelazione del torneo. Non solo è stato il primo giocatore NC in graduatoria lasciandosi alle spalle diversi Candidati Maestri e Prime Nazionali, ma è stato anche il giocatore che, in tutte le categorie, ha ottenuto la migliore performance elo con 187 punti guadagnati che lo hanno portato a diventare classificato ottenendo un doppio salto: da NC a Seconda Nazionale passando da 1.425 a 1.612 punti elo. Anche a Tarvisio la Lombardia si è confermata autentica potenza dello scacchismo giovanile italiano conquistando ben 7 dei 12 titoli assegnati.