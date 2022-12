Il 14 dicembre prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine

Si terrà mercoledì 14 dicembre a Palazzo San Giorgio, con inizio fissato per le ore 17.00, la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale di Campobasso dei bambini e delle bambine, riferito all’anno scolastico in corso 2022/2023. Il progetto dal quale nasce l’iniziativa del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine prevede la partecipazione propositiva dei bambini e delle bambine al miglioramento del contesto territoriale in cui vivono ed è coordinato anche quest’anno dal Comune di Campobasso in collaborazione con il Comitato Unicef Campobasso, nella convinzione che assumere i bambini come parametri delle necessità di tutti sia fondamentale per migliorare la città in cui viviamo.