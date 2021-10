Il 118 annuncia battaglia contro i tagli del nuovo regolamento: atteso vertice in Regione

Si discuterà all’inizio della prossima settimana del nuovo regolamento sulla gestione delle postazioni del 118. A convocare il confronto in Regione è stato il presidente Donato Toma, nelle vesti di commissario alla sanità, dopo il grido lanciato dalle associazioni che protestano contro i tagli che il provvedi­mento impone di fatto alle onlus che si occupano del trasporto sanitario d’emergenza fornendo mezzi, autisti e soccorritori. Nella sala Parlamentino insieme a Toma ci sarà il dg Asrem Flo­renzano, a cui il presidente ha chiesto una relazione, e due rappresentanti per ogni asso­ciazione. «Ascolteremo le criti­che e le richieste per capire se ci sono i margini per andare loro incontro», ha detto Toma dopo aver convocato la riunione. Intanto le associazioni hanno organizzato per la giornata di domani, 22 ottobre, una manifestazione davanti al Consiglio re­gionale contro il nuovo regolamento.