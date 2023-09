Il 10 settembre a Isernia l’appuntamento con il progetto “Laboratorio storico aesernino – approfondimenti storiografici del territorio”

Il Comitato Centro Storico di Isernia e l’Associazione di promozione sociale AES – aggregazione aesernina per il sociale presenteranno il progetto “Laboratorio storico aesernino – approfondimenti storiografici del territorio” domani – domenica dieci settembre – in occasione dell’ottantesimo anniversario del bombardamento di Isernia – alle ore 17.00 presso galleria arte Petrecca in corso Marcelli.

“La storia come il luogo immateriale materiale dove celebriamo come umanità del territorio il nostro vissuto, sospeso tra bellezza ed avvenimenti drammatici, valori e ciò che vi si oppone”.

Il laboratorio storico aesernino renderà attive una serie di “camere di studio” con la partecipazione di esperti facilitatori e di testimoni/narratori da una parte e di cittadini appassionati dall’altra (con attenzione speciale per i giovani/giovanissimi) che si prenderanno cura di una ricerca spontanea intelligente che induce dialogo generativo utile per l’appunto ad una forma di saggezza condivisa utile alla memoria per la continuità.

Esperti (+ testimoni/narratori) e semplici cittadini si riuniranno periodicamente in forma diretta/indiretta per condividere informazioni, documenti, testimonianze, lavori, pubblicazioni e quant’altro possa ritenersi utile alla ricerca storica.

Periodicamente il laboratorio renderà pubbliche le proprie attività mediante eventi e pubblicazioni.

Il progetto “Laboratorio storico Aesernino”, nelle intenzioni dei suoi promotori, vuole essere uno strumento di ricerca e approfondimento storico valido ai fini della maggior conoscenza dei fatti e degli eventi che hanno interessato il nostro territorio.

Si inizia dunque domani con l’anteprima del primo laboratorio storico “10 settembre 1943” con la presenza di esperti degli accadimenti bellici di Isernia e dintorni ruotanti intorno al bombardamento che spezzò centinaia e centinaia di vite, segnando il destino di molte famiglie cambiando per sempre la forma urbis.

Franco Valente – che tutti conosciamo – architetto, storico, scrittore, appassionato conoscitore e studioso del territorio come pochi, Luciano Bucci, Presidente del winterline museum di Venafro, Simone Vitale, professore in storia e filosofia, ci parleranno, attraverso l’ausilio di materiale documentale, di fatti storici particolarmente significativi della guerra con specifico riferimento al territorio di Isernia e dintorni.

Ci sarà peraltro l’occasione di parlare del documentario in corso di realizzazione ad Isernia con l’autore “Simone Vitale” , che include particolari testimonianze del bombardamento e di ascoltare la lettura di passi scelti dell’opera in prose e versi “Frantumi di vari universi” della Prof.ssa Isabella Astorri, Presidente Società Italiana Protezione dei Beni Culturali, che nel bombardamento perse un amato zio (i passi sono stati appositamente scelti dall’autrice per l’occasione).

L’evento di domani sera, per volontà dei promotori, intende responsabilmente offrire un contributo ulteriore al già ricco panorama di eventi che quest’anno vengono organizzati in Isernia in occasione dell’ottantesimo anniversario del bombardamento, così da rendere particolare omaggio alla memoria delle vittime e di tutti coloro che si sono sacrificati durante gli eventi bellici del territorio per darci oggi dignità maggiore in termini di pace e bene.

La cittadinanza è invitata a partecipare.