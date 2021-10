Il 10 ottobre apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Campobasso

L’Archivio di Stato di Campobasso, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Isernia, in occasione della Domenica di Carta 2021, quest’anno dedicato a Storie di donne tra le carte d’archivio, effettua un’apertura straordinaria, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Dalla lettura e dallo studio di documentazione contenuta nei fondi Notai, Tribunale civile e penale, Questura, Stato Civile, Archivio privato Japoce sono state tratte storie di donne di varie epoche, condizione sociale, età, che saranno presentate durante l’evento intitolato

Dai documenti alle storie

Testi a cura di

Adelchi Battista, Barbara Bertolini, Carla Costa, Rita Frattolillo, Annamaria Lombardi, Rossana Venditti, Maria Pia Verdone

Letture a cura di Carla Costa

Introduce l’incontro Vincenzo Lombardi, direttore degli Archivio di Stato di Campobasso e Isernia, interviene Giuditta Lembo, Consigliera di Parità della Provincia di Campobasso e Isernia.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti disponibili. E’ richiesto il possesso del Green Pass.

L’evento è realizzato in collaborazione con Zonarossa WebTV e sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e You Tube dell’emittente.