Il 10 novembre a Campobasso ‘L’Olivetti Day’

L’Olivetti Day è una rassegna annuale, partita nel 2013, dedicata alla figura ed alla visione di Adriano Olivetti, che viene disseminata attraverso il contributo di illustri relatori, individuati tra coloro che applicano nella loro impresa e nelle loro attività la filosofia olivettiana basata sui principi della centralità dell’essere umano e sull’impresa come servizio alla comunità.

L’evento organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi del Molise, si terrà giovedì 10 novembre dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Unimol (II edificio polifunzionale), in via F. De Sanctis n.1 a Campobasso.

Apriranno il convegno il Magnifico Rettore Luca Brunese, il Presidente della Regione Molise Donato Toma e Gianfausto Ferrari Presidente di Superpartes Innovation Campus nonché organizzatore della rassegna annuale. Successivamente interverranno esperti e professionisti del mondo imprenditoriale e accademico.

L’evento si pone l’obiettivo di diffondere verso l’odierno tessuto imprenditoriale ed educativo, il modello illuminato di fare impresa alla base dell’approccio di Adriano Olivetti, figura che con un inedito mix di genio e ingegno ha contribuito a realizzare alcune delle più importanti pagine della storia industriale italiana.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è possibile registrarsi al questo link: