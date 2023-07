Il 10 luglio la conclusione dei concerti della domenica mattina a Villa De Capoa

Domani, domenica 30 luglio alle ore 11.00 a Villa De Capoa di Campobasso, ultimo appuntamento della rassegna Musica In Villa con il Duo Fean Ceòl, composto da Marco Felicioni (flauto traverso moderno, flauti storici ed etnici) e Lucia Antonacci (arpa e arpa celtica). L’ingresso è gratuito

“La rassegna Musica in Villa ha finora visto un pubblico sempre numeroso – spiega il direttore artistico, Antonella De Angelis – a testimonianza, non solo dell’interesse dei turisti e dei residenti ai concerti della domenica mattina a Villa de Capoa, ma anche di un ascolto di qualità grazie alla presenza di artisti conosciuti a livello nazionale. Siamo molto soddisfatti degli appuntamenti donati alla città, un ringraziamento all’amministrazione comunale di Campobasso, in particolare all’assessore alla Cultura Paola Felice”.

La formazione è composta da musicisti di lungo corso e con svariate esperienze da solisti e in formazioni cameristiche ed orchestrali. Il Duo propone percorsi musicali intorno alle sonorità classiche, celtiche ed etniche, includendo musiche originali e arrangiamenti di Marco Felicioni e Mike Applebaum. Il programma del concerto, dal titolo “Incantesimi” prevede una prima parte con musiche e danze tradizionali (irlandesi, europee e celtiche) ed una seconda parte di musiche da film, con le colonne sonore di John Williams, Nicholas Hooper, Ennio Morricone, Howard Shore.