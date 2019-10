Il 10 dicembre partirà la differenziata a San Giovanni

Intanto nei cassonetti della zona continuano a scaricare di tutto. Una cittadina: «Un degrado»

CAMPOBASSO. Martedì 10 dicembre partirà la raccolta differenziata porta a porta anche nel quartiere San Giovanni nel capoluogo di regione. Una zona molto popolata della città che andrà ad aggiungersi a quelle nelle quali il servizio è già attivo. Per informare la cittadinanza sulla nuova metodologia di raccolta, ci saranno degli incontri che l’amministrazione comunale ha già predisposto con i cittadini della zona. Durante il prossimo mese di novembre sarà consegnato il kit per la raccolta e il relativo materiale illustrativo: il giorno della consegna varierà in base alla zona. Dopodomani, martedì 29 ottobre, ci sarà l’incontro informativo sul nuovo servizio di raccolta differenziata, presso i locali della Parrocchia “San Pietro Apostolo” in via San Giovanni.

Intanto nel quartiere continuano a scaricare immondizia di ogni genere proveniente da altre zone della città. La segnalazione di questa mattina, domenica 27 ottobre, ci arriva da una nostra lettrice che denuncia il degrado presente vicino ai cassonetti tra via Marche e via Umbria. «Ogni giorno – il commento della nostra lettrice – arriva una quantità diversa di rifiuti di qualsiasi tipo. Oggi (domenica, ndr) vestitini e calzature – conclude – che potevano essere donati ai più bisognosi».