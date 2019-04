Il 1° maggio dell’Officina e il quarantennale della Pro Sepino

REDAZIONE

In una location meravigliosa, tra storia e natura, a pochi metri dalla zona archeologica di Altilia, Officina Creativa, in collaborazione con la Pro Loco “Pro Sepino” e il Maglieri Restaurant & Cafè, organizza la giornata del Primo Maggio. «Sarà possibile prender parte a visite guidate degli scavi di Altilia, assistere a performance estemporanee di drawing art, ascoltare le esibizioni di alcuni tra i migliori talenti della scena musicale, attoriale e letteraria molisana, degustare le pietanze preparate dagli chef del Maglieri Restaurant & Cafè. Sul palco, tra gli altri, Giuseppe “Spedino” Moffa, straordinario cantautore molisano già nella cinquina del Premio “Tenco” per il miglior disco in dialetto, il Circolo Vizioso Della Farfalla, coinvolgente ensemble che, ormai da anni, porta in giro la sua divertente miscela di ska e reggae sui palchi di tutta Italia, La Suonata Balorda, raffinato quartetto vincitore del Premio “De Andrè” per la miglore performance, Skerna & Aperkat, tra i migliori interpreti hip hop di casa nostra, i Diamarte, giovane band caratterizzata dagli accenti psichedelici della sua musica, Stefano Di Nucci, strepitoso interprete e autore che, di recente, si è aggiudicato il premio “Lunezia” ed è stato scelto per aprire i concerti di Fabrizio Moro, gli splendidi attori Diego Florio, con Raffaella Mastrogiuseppe, ed Eva Sabelli, gli scrittori Luciano Mastrocola e Carol Guarascio. Giada Felice, invece, mostrerà il suo talento purissimo in una performance estemporanea di drawning art. Per info e prenotazioni: tel: 3355757805 – mail: info@maglierirestaurant.it. Per prenotare le guide turistiche ad Altilia: tel. 3473005126 – mail: creativa.officina@libero.it. https://www.facebook.com/events/2606663502740685/».