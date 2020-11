Ientilucci (Assoconsum): «Strutture inutilizzate e si chiede ospedale da campo»

«Chiedere un ospedale da campo avendo a disposizione più di una struttura sul territorio da dedicare “esclusivamente” all’emergenza Covid rappresenta una scelta assolutamente non condivisibile. Non capiamo il perché di tale richiesta. Ancora una volta a prevalere non sono le esigenze del territorio e dei cittadini». Inizia così l’amaro sfogo di Corrado Ientilucci, segretario regionale di Assoconsum.

«Sapevamo, e lo sapevamo tutti, che la seconda ondata del Covid sarebbe stata più violenta. Ma, nei mesi durante i quali i contagi in Molise erano ridotti al minimo, non si è fatto quasi nulla. E così ci si ritrova nel pieno della seconda ondata della pandemia a richiedere un ospedale da campo.

Non è un caso se l’Asrem ha previsto l’arrivo medici specialisti dalla Campania per far fronte alla carenza di professionisti negli ospedali molisani e per le esigenze derivanti dall’emergenza Covid-19. L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha infatti ha stipulato due convenzioni della durata di un anno. La prima con l’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale ‘San Giuseppe Moscati’ di Avellino che metterà a disposizione tre neurochirurghi. La seconda, con la Asl Napoli Nord 2, per specialisti in Anestesia e Rianimazione. La situazione è al limite: in tutti questi mesi si sarebbe dovuto lavorare per potenziare la nostra medicina territoriale, ma anche in tal senso poco o nulla è stato fatto. Il tempo dei proclami – conclude Ientilucci – è abbondantemente terminato.

Per questo ci auguriamo che quanto prima qualcuno ai vertici della nostra regione comprenda che è indispensabile, visto che andiamo oltretutto incontro alla stagione influenzale, riaprire strutture già esistenti e decongestionare il Cardarelli».