Identità maschile e femminile nella storia della cultura

Parlare d’identità maschile e femminile nella storia delle culture significa oggi fare riferimento al concetto, ancora discusso, di genere. Sulla scorta di alcune pagine di Montaigne, vorrei ritornare a riflettere sul fatto che non è adeguato partire dal presupposto che l’identità maschile e femminile sia un qualcosa di univoco e di statico, fissato una volta per tutte in diretta relazione al corredo genetico, e perciò dal contenuto universalmente valido.

La ricerca scientifica ha oramai messo definitivamente in luce tutta la distanza che corre tra il cosiddetto corredo genetico e le realizzazioni effettive. Ciò che siamo, sia dal punto di vista biologico che del comportamento, non può semplicemente essere ridotto a ciò che dettano i nostri geni. Di fatto, i geni non dettano nulla: tutt’al più predispongono, e in modo alquanto lasso. Ogni essere vivente – e ciò vale a maggior ragione per quell’essere complessissimo che è l’essere umano – risulta debitore, nella sua attualità, di un margine nient’affatto irrilevante di libertà in ciò che risulta essere concretamente. Niente e nessuno è necessario, né necessariamente in un certo modo piuttosto che in un altro: la contingenza che ci è propria, la dipendenza dai propri e altrui condizionamenti come dal contesto, non permettono a nessun livello di spiegare, senza eccessive forzature, ciò che siamo e come agiamo mediante una logica di stretta necessità causale. Noi non siamo semplicemente i nostri corredi genetici, e la società di cui facciamo parte non è la semplice risultante dell’interazione di comportamenti rigidamente definiti e dettati dalla natura più, eventualmente, l’apporto delle contingenze. L’identità maschile o femminile non può essere considerata la semplice risultante di ciò che sarebbe oggettivamente implicito nel fatto di avere un cromosoma x al posto di uno y. L’essere e il riconoscersi uomo o donna non coincide semplicemente con l’ascrizione anagrafica: gli stessi termini “uomo” o “donna” non sono mai utilizzati o compresi in maniera neutra, ma implicano, come cercherò di mostrare, non soltanto un complesso di significati etici ed etologici (modi di essere e di comportarsi) ma anche tutta una struttura sociale. In più, essi sono da sempre connotati affettivamente, portandosi dietro il corredo delle esperienze patiche degli individui come delle società e delle culture di cui fanno parte, con tutto il portato di paure e speranze che le aspirazioni ideali e le esperienze vissute cosustanziano. E questo perché sono termini “relazionali”. Da sempre e ovunque sono definiti l’uno in relazione all’altro, e questa relazione non è mai neutra né di un solo tipo. Riflettere sul significato che all’interno di una data società assumono queste parole consente di portare alla luce in maniera trasversale la struttura relazionale della società, i valori su cui è fondata, i fini che si prefigge come propri ideali di fioritura umana, la storia che l’ha modellata in relazione anche alle altre società. Perciò non può esservi un solo significato per l’identità maschile né per quella femminile, come non vi è un solo modo di concepire la relazione tra uomo e donna. Gli apporti delle scienze umane, così significativi per la riflessione filosofica e teologica attuale – in particolare di quelle scienze come l’antropologia culturale, la storia e la sociologia delle culture e delle religioni, ma anche la psicologia – hanno messo sufficientemente in luce questo fatto.

La particolare configurazione multiculturale delle nostre società, con la forzosa coabitazione di gruppi appartenenti a storie e tradizioni originariamente distanti, ci dà ulteriori e quotidiane testimonianze di quanto sia difficile trovare elementi comuni, o quanto meno compatibili, tra maniere tanto differenti d’intendere mascolinità e femminilità, maniere che si declinano a partire da modalità di relazione tra uomo e donna intimamente connesse alla struttura sociale cui idealmente e tradizionalmente si riferiscono, e che non a caso possono essere distinti anche in ragione della religione professata e dell’area geografica di provenienza.

In altre parole, essere uomo ed essere donna non ha lo stesso significato, per esempio, per i mussulmani, per gli ebrei o per i cristiani, come del resto essere nati e vivere nei paesi occidentali comporta certamente delle differenze nella maniera di comprendersi uomini o donne rispetto a chi è nato e vive in oriente, o nel continente africano o nell’area latinoamericana. Se poi vi aggiungiamo la prospettiva storica, e passiamo a considerare la storia delle culture e delle società, si ha l’impressione di avere a che fare con una caleidoscopica congerie d’idee: come nel caleidoscopio giocano i medesimi frammenti in configurazioni ogni volta sempre differenti, così sembra che accada, al volgere di secolo o periodo, col modo d’intendersi uomini e donne.

Ma esistono effettivamente dei dati originari dell’essere donne o uomini che potrebbero essere analogicamente presi per quei frammenti di vetro colorato che ci affascinano per le loro inusitate capacità di generare figure sempre diverse nel corso del tempo, e qui anche in relazione al luogo geografico?

Rispondere a questa domanda non è semplice come potrebbe sembrare. Il senso comune tende a identificare l’identità di genere con l’appartenenza a un sesso, come se il dato biologico fosse di per sé portatore di determinazioni indubitabili, piuttosto che ridurre la questione in termini di cultura. E ciò nonostante che la nostra società debba misurarsi costantemente con la messa in discussione non soltanto dei ruoli tradizionalmente attribuiti ai due sessi, ma ancor prima con la difficoltà di molte persone a identificarsi aproblematicamente con uno dei generi tradizionalmente definiti. Se ancora possiamo universalmente concordare sulla distinzione stabilita dal sesso, questo non è più compreso come un dato irreversibile (si pensi ai non rari casi di cambiamento di sesso), né tanto meno come un dato che implichi automaticamente l’assunzione di un genere con qualifiche determinate una volta per tutte, e di ruoli stabiliti per legge naturale.

La situazione attuale ci costringe ad ascoltare le ragioni di coloro che fino ad ora hanno avuto ben poca voce in capitolo. Se, per esempio, l’omosessualità è stata da lungo tempo (non da sempre, ci avverte la storia delle culture) e fino a tempi recentissimi considerata né più né meno che una devianza patologica, adesso s’impone come lo stato certamente non patologico di non poche persone che semplicemente non possono adeguarsi agli standard tradizionali senza entrare in un inaccettabile conflitto con se stessi. D’altra parte, l’evolversi assai complesso delle strutture sociali, economiche e politiche di almeno tutto il mondo occidentale impatta, ormai da decenni, in modo rilevante e traumatico sulle strutture di relazione tra i sessi, imponendo, per esempio, una costante ridefinizione dei ruoli parentali, cui tradizionalmente (nell’area occidentale, ma non soltanto) si riferivano le idee di mascolinità e femminilità.

L’entrata nel mondo della rilevanza civile ed economica delle donne, soggetti del tutto recessivi fino a pochi decenni fa, ha costituito un elemento di ridefinizione dei ruoli la cui importanza e le cui conseguenze non siamo ancora in grado di misurare. Misuriamo però, ogni giorno, la criticità che ciò ha concorso a porre in essere, l’impressionante ventaglio di problematiche che ha aperto e che di sicuro sono una delle radici (non l’unica) della generale crisi d’identità che attraversiamo tanto faticosamente.

In maniera per certi versi paradossale, l’effetto immediato che ci tocca di affrontare è la crisi del ruolo paterno, e in generale della mascolinità tradizionalmente intesa. Le donne, nei confronti delle quali giustamente si parlava di necessità di emancipazione (non dimentichiamo che “emancipazione” significa letteralmente uscita dalla logica dell’essere parte, in quanto donne, dell’insieme dei beni posseduti e amministrati dagli uomini, come la letteratura giuridica attesta, con un lunga e impressionante storia di disconoscimenti e prevaricazioni alle spalle, a partire da passi purtroppo influenti del “codice dei codici” che è la Bibbia), si trovano oggi oberate da una congerie di oneri di ruolo che abbracciano tutti gli aspetti della vita. Fa parte dell’esperienza quotidiana di ogni donna, almeno in occidente, la fatica abnorme di barcamenarsi su piani e tra ruoli molteplici, potendo far conto sul partner in modi quasi sempre da rinegoziare. La pressione sociale che le donne oggi devono fronteggiare è sicuramente ben maggiore di quella affrontata nell’arco di tutta la storia del cristianesimo, perché vi si aggiunge il compito non facile di solidarizzare e sostenere identità maschili alquanto evanescenti. Insomma, in accordo con quella che ormai costituisce una rilevante, per quanto discussa, tradizione di pensiero, originariamente radicata nella riflessione critica femminista, l’identità maschile o femminile, in quanto questione di genere (maschile e/o femminile), si riferisce al modo con cui siamo indotti a comprendere e decliniamo il nostro proprio essere noi stessi, dal punto di vista personale e sociale, in relazione al sesso che riconosciamo come proprio. Non è semplicemente una questione sessuale: ma dice il nostro modo, a un tempo personale e collettivo, di sapersi e intendersi, potersi e doversi intendere, uomini e donne. È qualcosa che acquisiamo, ma, come tutto ciò che acquisiamo, è anche qualcosa che ci appartiene chiamandoci in causa non soltanto come soggetti meramente passivi. E come tutto ciò che acquisiamo, non è una cosa data una volta per tutte: l’abbiamo nelle nostre mani (che non sono mai solo nostre) al modo di una tradizione viva, che ci chiama in causa come testimoni e agenti, come soggetti che non dovrebbero mai risultare solo acquiescenti. Una celeberrima e provocatoria frase di Simone de Beauvoir, ci ricorda a proposito che donne (o uomini) non si nasce, lo si diventa.

Cercheremo ora di capire, con l’ausilio di Michel de Montaigne, cosa di fatto tutto ciò abbia implicato e statuito nell’arco della storia plurimillenaria della civiltà occidentale.

Il nostro punto di partenza sarà il XXIII capitolo del primo libro dei Saggi di Michel de Montaigne, intitolato «Della consuetudine o del non cambiare facilmente una legge accolta», trovandoci così ai prodromi, quasi all’origine, della mentalità occidentale moderna condivisa. Siamo in un periodo cruciale per l’identità europea, quello degli scontri tra confessioni cristiane, nella seconda metà del XVI secolo. Montaigne, stigmatizzando le inverosimili norme sociali cui la consuetudine ci rende sudditi accondiscendenti e acritici, redige una lista di un certo interesse per il nostro argomento, perché vi troviamo elencati anche quei comportamenti generalmente attribuiti alla distinzione sessuale. Egli trae da varie fonti notizie disparate sugli usi e costumi delle società “esotiche”, lontane dalla sua per tempo e spazio, ma il suo intento è quello di mostrare come alla base della nostra convinzione della giustezza, ragionevolezza e doverosità degli usi della nostra società, come di ogni altra, non ci sia che l’abitudine. Ciò che siamo abituati a ritenere ragionevole e doveroso è per noi, senza discussioni, ragionevole e doveroso: l’abitudine radicata nell’educazione ci esenta dall’interrogarci sulla plausibilità e la giustezza delle nostre convinzioni.

Noi – dice tra le righe Montaigne – siamo culturalmente abituati a pensare che proprio delle donne sia la debolezza e degli uomini la forza, altrove viceversa: da noi le donne se ne stanno intorno al focolare domestico, altrove governano lo stato e combattono al posto degli uomini. Informata in noi fin dall’infanzia mediante l’educazione, l’abitudine cementa in noi convinzioni normative su come si è e perciò ci si deve comportare, convinzioni assunte del tutto acriticamente come indubitabili perché socialmente condivise: si trovano già nel mondo, e tutti (o meglio, la maggior parte) le hanno. Dice Montaigne, «penso che non venga all’immaginazione umana nessuna fantasia tanto insensata che non trovi esempio in qualche usanza pubblica, e di conseguenza che non sia sostenuta e appoggiata dalla nostra ragione».[1]

Ciò che rende ai nostri occhi ragionevole una data usanza, per quanto di per sé balzana, è semplicemente il fatto che è pubblica, ovvero condivisa e accreditata socialmente. Prosegue Montaigne, «la ragione umana è una tintura data in egual misura, o quasi, a tutte le nostre opinioni e usanze, di qualsiasi specie siano: infinita come materia, infinita come varietà».[2]3

Ci sono popoli presso i quali nessuno parla al re se non per interposta persona, salvo sua moglie e i suoi figli. In uno stesso paese le vergini mostrano scoperte le loro vergogne, e le maritate le coprono e le nascondono accuratamente; e con questo ha qualche relazione quest’altra usanza che si trova altrove: la castità vi è pregiata soltanto per quello che riguarda il matrimonio, poiché le ragazze possono concedersi a loro piacere e, incinte, abortire per mezzo di appositi medicamenti, senza nasconderlo. E altrove, se è un mercante che si sposa, tutti i mercanti invitati alle nozze giacciono con la sposa prima di lui; e più ce ne sono, più questa acquista onore e fama di resistenza e di capacità. Se un ufficiale si sposa, accade lo stesso; e lo stesso se è un nobile, e così per gli altri, salvo che si tratti di un contadino o di qualcuno del basso popolo: perché allora questo tocca al signore; eppure non si trascura di raccomandare la fedeltà durante il matrimonio. E ci sono popoli presso i quali si vedono bordelli pubblici di maschi, ed anche matrimoni tra di loro; dove le donne vanno alla guerra insieme con i loro mariti, e hanno posto non solo in battaglia, ma anche al comando (…). Dove si piange la morte dei fanciulli e si festeggia quella dei vecchi. Dove dormono in dieci o dodici in un letto insieme alle loro mogli. Dove le donne che perdono i loro mariti per morte violenta possono risposarsi, le altre no. Dove si tiene così in cattiva considerazione la condizione delle donne, che si uccidono le femmine che nascono e si comprano donne dai vicini per il proprio bisogno. Dove i mariti possono ripudiare senza allegare alcuna ragione, le mogli no, per nessuna ragione. Dove i mariti hanno diritto di venderle se sono sterili. Dove fanno cuocere il corpo del morto, per poi macinarlo fino a ridurlo a una specie di brodo che essi mescolano al vino e bevono. (…) Dove si crede che le anime beate vivano in totale libertà, in amene campagne fornite di ogni comodità. (…) Dove, in segno di soggezione, bisogna alzar le spalle e abbassare il capo, e togliersi le scarpe quando si entra nel palazzo del re. (…) Dove gli eunuchi che hanno in custodia le religiose sono privi anche del naso e delle labbra perché non possano essere amati; e i preti si cavano gli occhi per entrare in rapporto con i loro demoni e prendere gli oracoli. Dove ognuno fa un dio di ciò che gli piace, il cacciatore di un leone o di una volpe, il pescatore d’un certo pesce, e si fanno idoli di ogni azione o passione umana; il sole, la luna e la terra sono gli dei principali; i modo di giurare è toccare la terra guardando il sole; e si mangiano la carne e il pesce crudi. (…) Dove si varia la forma dell’amministrazione secondo che lo richiedano gli affari; si depone il re quando ciò par buono, e gli si sostituiscono alcuni anziani nel governo dello stato, e a volte lo si lascia anche nelle mani della comunità. Dove uomini e donne sono circoncisi e al tempo stesso battezzati. (…) Dove si vive in quella credenza tanto rara e incivile della mortalità delle anime. Dove le donne partoriscono senza pianto e senza paura. Dove le donne portano all’una e all’altra gamba schinieri di rame; e se un pidocchio le morde, sono tenute per dovere di magnanimità a morderlo a loro volta. (…) Dove gli uomini portano i carichi sulla testa, le donne sulle spalle: esse pisciano in piedi, gli uomini accosciati. (…) Qui si vive di carne umana; là è pietoso servigio uccidere il proprio padre a una certa età; altrove i padri dispongono dei figli che sono ancora nel ventre delle madri, quali vogliono che siano allevati e mantenuti, e quali abbandonati e uccisi: altrove i mariti vecchi prestano le loro mogli ai giovani perché ne usino; e altrove esse sono in comune senza peccato: anzi in un certo paese portano come segno d’onore tante belle nappe a frangia agli orli delle vesti quanti sono i maschi che hanno praticato. La consuetudine non ha persino creato uno Stato di sole donne? E non ha posto loro le armi in mano? E non ha fatto loro mantenere eserciti e venire a battaglia?[3]

La lunga lista continua. Materiale apparentemente del tutto eterogeneo, ma in realtà scelto in ambiti ben precisi: religione, politica, galateo, morte, alimentazione, sesso (buona parte degli esempi significativamente riguarda l’uso delle donne sebbene non siano pochi gli accenni all’uso degli uomini; l’attenzione si focalizza spesso sul matrimonio, sulla procreazione e sull’educazione, con una netta predominanza del primo sulle altre). Sono presenti insomma quasi tutti i campi della vita sociale: mancano l’ambito scientifico e quello artistico, e verrebbe proprio da chiedersi perché. Forse Montaigne non li ritiene allo stesso titolo necessari alla conservazione della vita di una data società come gli altri, o forse gli paiono meno condizionati dalle abitudini.

Noto, ed è quanto ci riguarda, che attraverso ciò che Montaigne riporta dell’uso delle donne e del loro ruolo (e lo stesso si può dire dell’uso degli uomini) è messa in luce la relatività all’usanza pubblica di ciò che in una data società s’intende per identità maschile e femminile. Le caratteristiche ritenute maschili e femminili vengono evinte dalle usanze accreditate o pubbliche: come in una data società si comportano uomini e donne, che uso fanno di se stessi e degli altri, tendenzialmente conduce a formare il ritratto tipologico dell’uomo e della donna. Non c’è nulla nella natura da cui derivare la ripartizione delle caratteristiche comportamentali umane tra uomini e donne. Anzi: queste caratteristiche sono interscambiabili, come si nota confrontando società dove l’ardimento e la forza sono considerati attributi della “natura” femminile a società dove sono invece considerati attributi della “natura” maschile.

Lo stesso dicasi per l’aspetto etico delle dinamiche di relazione tra i sessi che si pretende derivino dalla loro “natura”: dice Montaigne,

le leggi della coscienza, che noi diciamo nascere dalla natura, nascono dalla consuetudine; ciascuno, infatti, venerando intimamente le opinioni e gli usi approvati e accolti intorno a lui, non può disfarsene senza rimorso né conformarvisi senza soddisfazione. In passato, quando gli abitanti di Creta volevano maledire qualcuno, pregavano gli dei di assoggettarlo a qualche cattiva abitudine. Ma il principale effetto della sua potenza è che essa ci afferra e ci stringe in modo che a malapena possiamo riaverci dalla sua stretta e rientrare in noi stessi per discorrere e ragionare dei suoi comandi. In verità, poiché li succhiamo con il latte fin dalla nascita e il volto del mondo si presenta siffatto al nostro primo sguardo, sembra che noi siamo nati a condizione di seguire quel cammino. E le idee comuni che vediamo aver credito intorno a noi e che ci sono infuse nell’anima dal seme dei nostri padri, sembra siano quelle generali e naturali. Per cui accade che quello che è fuori dai cardini della consuetudine, lo si giudica fuori dei cardini della ragione; Dio sa quanto irragionevolmente, per lo più.[4]

E perché non si pensi che, con tutto ciò, Montaigne sia un relativista della peggior specie, riportiamo anche quello che con molta umiltà e profondo amore per la giustizia, aggiunge subito dopo: «Se, come abbiamo imparato a fare noi che ci studiamo, ognuno che ode una sentenza giusta guardasse subito in che modo essa lo riguarda espressamente, troverebbe che non è tanto un buon detto, quanto un buon colpo di frusta all’abituale stoltezza del suo ragionare. Ma si accolgono gli ammonimenti della verità e i suoi precetti come se fossero rivolti agli altri, e mai a noi stessi; e invece di applicarli ai propri costumi, ognuno li mette a dormire nella sua memoria, molto scioccamente e inutilmente».[5] Si tratta insomma non soltanto di non accondiscendere supinamente alle consuetudini ma anche di considerare criticamente la loro ragionevolezza, a partire da un attento scrutinio di sé: «chi vorrà liberarsi da questo acerrimo pregiudizio della consuetudine troverà molte cose accettate con sicurezza scevra di dubbio, che non hanno altro sostegno che la barba bianca e le rughe dell’uso che le accompagna; ma strappata questa maschera, riconducendo le cose alla verità e alla ragione, sentirà il suo giudizio come tutto sconvolto, e tuttavia rimesso in ben più saldo assetto».[6]

Molte altre considerazioni si potrebbero fare su questo capitolo dei Saggi, che tra l’altro conclude con l’affermazione, assai conservatrice e prudente, che bisogna seguire la legge del luogo.

Dopo aver preso atto della tirannia di giudizi e delle attitudini consuetudinarie anche riguardo a quanto pertiene all’identità maschile e femminile, attraverso i racconti sulle usanze delle altre culture riportati da un antesignano dell’antropologia culturale qual è Montaigne, risulta comunque evidente che esiste un nesso tra l’identità maschile e femminile, il tipo di strutture relazionali che sostengono una data società, i valori che vi si riferiscono e il modo di disporre di sé e degli altri riguardo all’ambito della sessualità in generale: l’abbiamo vista infatti entrare in gioco come mezzo per cementare strutture sociali e alleanze politiche, come modo per soddisfare il desiderio personale, come strumento per ottenere un certo ruolo sociale o comunque a questo connesso e – soltanto infine, verrebbe da dire – come mezzo di procreazione.

