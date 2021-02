Idee e consigli per organizzare un aperitivo perfetto a casa

Cocktail, finger food, stuzzichini… spesso l’aperitivo è meglio della cena perché permette di gustare tanti assaggi sfiziosi e trascorrere una serata piacevole in compagnia di amici e parenti. Ecco alcune idee originali su come organizzare un happy hour a regola d’arte senza spendere troppo e cucinando poco.

Noi italiani abbiamo una vera e propria cultura dell’aperitivo, inteso non solo come rito irrinunciabile dopo il lavoro per concedersi un drink con amici e colleghi, ma anche come occasione di incontro e socialità per trascorrere qualche ora di svago e relax.

Premessa l’importanza del bere responsabilmente e considerato che ogni persona vive questo momento di convivialità in modo diverso, oggi vedremo come preparare un happy hour a regola d’arte in casa per dare una marcia in più alla serata.

Scegliere la giusta location

La parte migliore del riunirsi tra amici per un drink prima di cena è far sentire gli ospiti a proprio agio in un’atmosfera tranquilla e familiare. L’ideale sarebbe avere a disposizione un angolo di giardino o un terrazzo da allestire con tante bevande e stuzzichini per un aperitivo serale in piena estate. Se lo spazio a disposizione è molto limitato, la prima cosa da fare è rimuovere tutto il superfluo e disporre i vari complementi d’arredo (tavoli, sedie, fiori e poltroncine) in modo da rendere più agevoli i movimenti con un occhio anche all’estetica.

Ai fortunati che hanno un ampio giardino, consigliamo di adibire un angolo apposito all’aperitivo, posizionando un ampio tavolo adeguatamente apparecchiato con una tovaglia allegra, piatti, bicchieri e qualche decorazione di stile. Se volete rendere il vostro happy hour più informale, potete anche creare un piccolo spazio conversazione arredato con un divanetto e qualche poltrona per permettere agli ospiti di muoversi liberamente senza essere costretti a stare seduti composti intorno alla tavola.

Piante, cuscini decorativi, candele e musica in sottofondo contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più calda e accogliente, mentre per quel che riguarda la mise en place ci si potrà sbizzarrire con colori e decorazioni a tema per personalizzare l’evento all’insegna della creatività e dello stile.

Infine, per trasformare il momento dell’aperitivo in un’experience unica, un dettaglio da non trascurare è sicuramente l’illuminazione, magari posizionando dei punti di accent light, come delle abat jour e qualche lampada a luce soffusa, che donino all’ambiente un allure più elegante e ricercato.

Cosa preparare

Dal momento che l’aperitivo èl’ouverture della serata, un buon cocktail e qualche stuzzichino intratterranno i vostri ospiti fino all’ora di cena. Per soddisfare ogni loro richiesta è fondamentale mettere a disposizione una vasta scelta di bevande per poter comporre diversi tipi di drink a seconda dei gusti e delle preferenze, dal Mojito al Gin Tonic, con annessi lime, foglie di menta e ciliegine candite, fino al classico prosecco da allungare con bourbon, vermouth e vodka. Ovviamente, bisogna posizionare sul tavolo anche qualche bibita analcolica, come i tradizionali bitter, le aranciate, i seltz e vari succhi di frutta, per consentire agli eventuali guidatori designati di sorseggiare un buon drink in compagnia senza temere la prova del palloncino.

Se si sta organizzando un aperitivo estivo è altresì importante che tutte le bevande proposte siano ben fredde, quindi vi consigliamo di disporre un cestello con del ghiaccio al centro della tavola con i vari drink tutto intorno per lasciare gli ospiti liberi di servirsi da soli.

Quando si prepara un aperitivo pre-dinner in casa, non si possono certo servire solo cocktail e patatine, ma ci vuole qualcosa che stuzzichi l’appetito e che sia facile e veloce da mangiare, oltre che da preparare. A tal proposito, il finger food è sicuramente un’ottima soluzione, ma anche un bel piatto con bruschette rustiche, focacce e polpette calde da gustare con gli stecchini è un’idea sempre gradita e di sicuro successo.

Aperitivo informale o apericena?

Quello appena descritto è un classico esempio di aperitivo informale da servire come preludio a un pasto effettivo per “aprire lo stomaco” e stimolare l’appetito, ma è possibile anche preparare un ricco buffet per offrire ai propri ospiti ulteriori pietanze, calde o fredde, in sostituzione della cena.

In questi casi l’aperitivo si spoglia del suo significato tradizionale, diventando un vero e proprio apericena con una vasta selezione di piatti che si possono preparare anche in largo anticipo per godersi una serata piacevole e rilassante in compagnia dei propri amici.

Per organizzare un happy hour “rinforzato” davvero super si può servire davvero di tutto, dalle insalate di riso alle torte rustiche, passando anche per i salumi e tutte quelle preparazioni da buffet che si possono gustare come finger food. Ovviamente, nulla vieta di offrire anche pietanze calde, come un piatto di pasta o degli involtini di carne per trasformare l’aperitivo in una vera e propria cena con cui deliziare i propri ospiti, senza essere costretti a organizzare due rinfreschi diversi.