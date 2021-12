Ictus emorragico, “soppressa neurochirurgia al Cardarelli. Mancano accordi di confine”: discussa l’udienza al Tar

Si è discusso questa mattina, 1 dicembre, il ricorso presentato dal Comune di Campobasso e dal comitato Pro Cardarelli assistiti dagli avvocati Romano, Ruta, Margherita e Morgese, che hanno impugnato il Pos, il programma operativo sanitario, per quello che riguarda il problema dell’ictus emorragico.

“Il ricorso – ha affermato l’avvocato Massimo Romano – riguarda anche il fatto che mancano gli accordi di confine con Benevento e Foggia”, il tutto mentre le strutture che ci sono in regione “non sono costrette a trattare i pazienti tempo dipendenti”, come accaduto ad un paziente di Termoli trasferito fuori regione.

Gli avvocati hanno chiesto la sospensiva relativamente a questo profilo per ripristinare le cure e la possibilità di trattamento dei pazienti tempo dipendenti anche perché in Molise non è previsto il servizio di elisoccorso.

Il tribunale amministrativo si è riservato la decisione che si apprenderà solo nelle prossime ore.