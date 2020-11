ICT Meets the Arts – Libriamoci, la due giorni del progetto RegionArts

Importanza della diffusione della lettura, valore del libro e suo futuro nell’ambito dell’editoria digitale sono i temi di ICT Meets the Arts – Libriamoci, l’evento principale del progetto RegionArts, organizzato dalla Regione Molise nell’ambito della campagna nazionale “Libriamoci a scuola”, in partenariato con il Centro per il libro e la lettura del Mibac.È iniziata oggi la due giorni di iniziative, in programma esclusivamente online. In apertura dei lavori è intervenuto, per un saluto, il presidente della Regione Molise, Donato Toma, che ha sottolineato come RegionArts rappresenti il connubio tra il piacere accrescitivo della lettura e l’approccio proattivo alle nuove tecnologie, tale da pungolare il settore imprenditoriale di riferimento alla ricerca continua di nuove modalità di fruizione delle opere che gli artisti ci donano grazie al loro inestimabile talento creativo. Grazie alle moderne tecnologie, infatti, è possibile ampliare il ventaglio di opzioni attraverso le quali approvvigionarsi di sapere. A tal proposito, il governatore ha salutato e ringraziato i giovani studenti collegati, ricordando come proprio il mondo della scuola, in generale, stia pagando un prezzo alto, fatto di sacrifici e privazioni, per via delle misure precauzionali, che impongono la non facile didattica a distanza.