Iannacone verso l’investitura, ma la Taverna chiede a Conte di incontrare Costruire Democrazia

Le uniche notizie sui futuri candidati presidenti dei due schieramenti arrivano da Roma, dove Paola Taverna, delegata da Conte a gestire la vicenda-Molise, ha chiesto al presidente dei Cinque Stelle di incontrare una delegazione di Costruire Democrazia. Dovrebbero andare a parlare, con Giuseppe Conte, Enzo Iacovino e Pino Ruta, in un incontro a breve termine. Conte dovrebbe confermare ai due rappresentanti molisani che la scelta di Iannacone è oramai cosa fatta, ma l’alleanza è aperta a nuovi innesti, come quello di Costruire Democrazia.

Come anticipato, in anteprima dal Quotidiano, l’individuazione di Domenico Iannacone è stata fatta da tempo, individuando nel giornalista molisano il volto nuovo che potrebbe dare la spinta decisiva al Centrosinistra. Si tratta di farla digerire a tutte le componenti, ma dovrebbe essere irreversibile e potrebbe essere ufficializzata già dopo l’incontro di Roma tra Conte e Costruire Democrazia. Forse già nella serata di venerdì, se il vertice nella capitale si terrà nella mattinata di domani. Comunque nel Centrosinistra siamo alle battute finali.

Non è così nel Centrodestra, dove invece si è ancora in alto mare, con Fratelli d’Italia e Forza Italia che rivendicano entrambi la candidatura alla presidenza. I maggiori pronostici puntano su Iorio o Pallante, per Fratelli d’Italia, e su Francesco Roberti, per Forza Italia. L’unica novità è che sarà sicuramente un politico che ha amministrato. Insomma il Centrodestra ha scartato definitivamente l’opzione ‘’società civile’’. (edg)