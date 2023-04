Iannacone, ‘Molise Domani’: “L’uomo giusto per rompere col passato”

Il movimento argomenta la sua proposta al tavolo di centrosinistra-M5s: “Da anni si batte al fianco dei più deboli. Servono discontinuità e persone credibili”

Come emerso al tavolo di ieri pomeriggio che ha riunito i rappresentanti di partiti e movimenti di centrosinistra e del M5s in vista delle elezioni regionali di giugno, ‘Molise Domani’ ha proposto ufficialmente la candidatura del giornalista Domenico Iannacone (articolo qui).

Una scelta decisa nel segno della discontinuità, puntando su una persona che si batte da anni al fianco dei più deboli, come spiegato in una nota.

“Il “campo progressista” non può ignorare i messaggi chiari e forti che vengono dalla realtà“, scrive Molise Domani. “Al contrario, deve comprendere la lezione eloquente che viene dalla cocente sconfitta registrata nelle ultime elezioni regionali lombarde e, ancor più, dalla catastrofe elettorale del Friuli.

Dovrebbe essere chiaro, a questo punto, che arroccarsi entro i confini del sistema politico tradizionale e chiudersi nella torre del continuismo politico costituisce una trappola mortale. Bisogna rinnovare se stessi e rompere con il passato per dare una nuova centralità alla Politica e un futuro diverso al Molise scegliendo una vera discontinuità di valori, di programmi e di classe dirigente.

Sono settimane e settimane che i soggetti progressisti sono impegnati in discussioni e trattative, in un confronto che rischia di essere logorante e improduttivo. Non ha più senso ed è politicamente dannoso continuare a muoversi su una strada che danneggia credibilità e prospettive.

Molise Domani ha atteso con prudenza, con discrezione e con lealtà prima di avanzare una propria proposta. Continuare ad indugiare sarebbe da parte nostra una scelta irresponsabile.

Per questo chiediamo di valutare, qui ed ora, la possibilità di candidare alla Presidenza della Regione Molise il giornalista Domenico Iannacone che non è un politico di professione, ma portatore di una cultura politica chiara e incontestabile.

Iannacone si batte da anni per uno sviluppo sostenibile, difende le ragioni dei più deboli, denuncia gli attacchi alla salute dell’ambiente e dei cittadini, ma anche le violenze e gli arbitrii del potere. Questa è la “buona politica”. La sola politica dalla quale si può e si deve partire per immaginare un nuovo inizio per la nostra comunità .

Senza una rottura profonda con il passato, senza una discontinuità radicale con sostanza e metodi della vecchia politica non vi è futuro per la nostra regione e si finisce per riconsegnare il potere a quella destra che in questi ultimi cinque anni ha devastato il sistema sociale e impoverito la vita dei cittadini molisani.

Con Iannacone, proprio per la sua biografia e per la sua autentica e profonda condivisione dei problemi della società, testimoniata anche dalla grande credibilità della quale gode fra i cittadini, noi possiamo riaccendere la speranza nel cuore e nella testa dei molisani.

Auspichiamo che i rappresentanti del mondo progressista vogliano cogliere l’opportunità di scegliere un candidato presidente pienamente coerente con l’innovativo programma che abbiamo condiviso“.