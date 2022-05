Iannacone: “I ragazzi sono la parte di energia pulita del Paese”

Il giornalista molisano, che ha scritto e condotto le nuove puntate di “Che ci faccio qui”, il docu-reality dedicato all’umanità più fragile e vulnerabile in onda dallo scorso aprile su Rai 3 in prima serata, si è raccontato agli studenti del Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso intervistato da Enzo Luongo

Il suo ultimo lavoro, le nuove puntate di “Che ci faccio qui”, il docu-reality dedicato all’umanità più fragile e vulnerabile sono andate in onda dallo scorso 9 aprile su Rai 3 in prima serata dalle 21:45. A scriverle e condurle il giornalista molisano, Domenico Iannacone, nato a Torella del Sannio il 7 aprile 1962, il quale ha iniziato la propria carriera giornalistica nelle testate regionali “Corriere del Molise” e “Il Quotidiano del Molise”.

Oggi, martedì 31 maggio, Iannacone – intervistato dal giornalista Enzo Luongo – si è raccontato agli studenti del Convitto nazionale “Mario Pagano” di Campobasso, i quali gli hanno posto domande incalzanti e interessate sulla sua vita professionale. “I ragazzi sono la parte di energia pulita che c’è in questo Paese. Per me rappresentano una sorta osservatorio privilegiato della società e li amo – ha sottolineato – perché sono anche portatori di candore specie in questa fase storica. Vorrei lavorare con loro e trovare la possibilità di raccontare con loro in maniera più approfondita. Nella mia vita non ho avuto censure ideologiche, drastiche, che non avrei accettato. Ho deciso di prendermi i miei tempi di raccontare delle cose. Io so, comunque – ha concluso Iannacone – che la televisione comunque è censoria e c’è bisogno di una rete di protezione per essere liberi”.