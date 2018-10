I Volontari e le Infermiere Volontarie Cri in piazza con le mele di Aism

ISERNIA

“Facciamo sparire la sclerosi multipla”. Anche a Isernia questo fine settimana scende in piazza la mela di Aism. I volontari e le Infermiere Volontarie del Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana hanno allestito i banchetti per la vendita dei sacchetti di mele, il cui ricavato sarà destinato alla ricerca. Stamattina postazioni in piazza Giustino d’Uva e in piazza della Repubblica. Ma l’iniziativa ha interessato anche Cerro al Volturno e Pietrabbondante. Nei giorni scorsi invece le mele sono state vendute al centro commerciale In piazza e ai mercati di Isernia e Venafro.

Abbiamo ascoltato Giuseppe Bertone, Volontario CRI Isernia