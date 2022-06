I volontari della Protenzione Civile di Montenero invitati a Medolla a 10 anni dal sisma

La delegazione ha partecipato sabato scorso, 28 maggio, all’iniziativa “2012 – 2022, Medolla più di prima”, l’evento organizzato dal Comune di Medolla in occasione del decimo anniversario del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna

Una delegazione composta da tre rappresentanti dell’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets hanno partecipato sabato 28 maggio all’iniziativa “2012 – 2022, Medolla più di prima”, l’evento organizzato dal Comune di Medolla, in Provincia di Modena, in occasione del decimo anniversario del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna.

I tre volontari monteneresi sono stati tra coloro che hanno fatto registrare le presenze più lunghe all’interno del campo della Protezione Civile molisana, che fu montato proprio nel comune emiliano.

Marianna Lamelza (64 giorni di presenza al campo, di cui 14 da capo campo), Angiolino Laviola (59 giorni) Fabrizio Di Gregorio (31 giorni), hanno quindi rivissuto con grande emozione il ricordo di quei giorni di emergenza quando fu affidata loro la segreteria, dove dovevano essere registrate tutte le persone presenti al campo e i volontari in entrata e uscita, dove si curavamo i contatti con il COC (Centro Operativo Comunale), con gli assistenti sociali, con la Caritas, i fornitori e dove, ovviamente, dovevano essere svolte tante altre incombenze d’ufficio.

“Il ritorno a Medolla è stato davvero emozionante – ha commentato Marianna Lamelza – perché abbiamo ricordato momenti intensi legati sia a circostanze tristi che a situazioni più piacevoli, vissute sempre assieme a tutti gli altri volontari della nostra associazione, compresi quelli non più iscritti, a cui va il nostro grazie; ricordo ad esempio i momenti in cui abbiamo potuto avere un contatto umano indimenticabile con gli ospiti del campo; ricordo inoltre che durante l’emergenza siamo riusciti a servire oltre mille pasti giornalieri e siamo arrivati ad ospitare nelle tende circa 600 medollesi. Il campo è stato attivo dal 29 maggio e fino ai primi di ottobre del 2012.

Abbiamo ringraziato il Comune di Medolla per questo invito e per aver dedicato una giornata a tutti coloro che hanno gestito l’emergenza post terremoto. Dal canto nostro, al termine della manifestazione abbiamo voluto donare la maglia della nostra Associazione sia al sindaco del 2012 che al primo cittadino attuale”.

“Ringrazio di cuore i volontari dell’Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets – ha dichiarato invece il sindaco Simona Contucci – per aver dimostrato anche in quella occasione grande disponibilità e grande umanità, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per chi ne aveva più bisogno: grazie ancora ragazzi”.