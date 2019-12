I Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara: letta la preghiera del pompiere (FOTO E VIDEO)

CAMPOBASSO. Santa Barbara è la Santa che rappresenta la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c’è alcuna via di scampo. È stata eletta, infatti, patrona dei Vigili del Fuoco, in quanto protettrice di coloro che si trovano «in pericolo di morte improvvisa». La ricorrenza di oggi, mercoledì 4 dicembre, è stata celebrata anche al comando di Campobasso in via Sant’Antonio dei Lazzari con una messa officiata alla presenza di tutte le autorità politiche, civili e militari in cui non è mancato «il ricordo degli uomini che mancano all’appello. A loro dedichiamo questa Festa, a loro rivolgiamo i nostri pensieri, ai loro cari va il nostro abbraccio più caldo», come si legge anche nel tweet del Capo del Corpo, Fabio Dattilo.

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha portato ai Vigili del Fuoco, a nome dell’intero capoluogo molisano, il saluto e il riconoscimento per il loro lavoro. «I Vigili del Fuoco sono capaci quotidianamente, con il loro operato, di gesti che dimostrano attenzioni anche alle esigenze e ai problemi minimi del nostro territorio come dell’intero territorio nazionale, – ha dichiarato Gravina – fino a rendersi artefici degli interventi più estremi, preoccupandosi delle persone prima che di sé stessi con spirito di servizio, ma soprattutto con la passione per il loro ruolo, il loro lavoro e per gli uomini e le donne che soccorrono. Ad 80 anni dalla fondazione del corpo, celebrata in questo 2019 – ha concluso il primo cittadino – le strategie tecniche e le abilità operative in azioni ad alta esposizione al rischio, fanno del Corpo dei Vigili del Fuoco il sostegno e la speranza per ogni cittadino in condizioni di bisogno».