I vicini chiamano il 115 ma per fortuna le fiamme non ci sono

Intervento tempestivo di una squadra dei Vigili del Fuoco questa mattina in via Monforte allertati per un incendio in appartamento. Giunti sul posto, però, per fortuna nessuna fiamma e nessun fumo dai balconi dello stabile a due piani dove una squadra di operai è a lavoro per ristrutturare e, probabilmente, ha tratto in inganno i vicini che immediatamente hanno contattato il 115.