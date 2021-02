I vertici della sanità molisana saranno auditi in consiglio regionale il 5 marzo

Nel consiglio regionale in programma venerdì 5 marzo saranno auditi i vertici della sanità molisana. Interverranno il commissario ad acta Angelo Giustini, la vice Ida Grossi e il Direttore Generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Sono stati convocati dal presidente del consiglio regionale Salvatore Micone.

“Il Consiglio regionale, nella seduta del 23 febbraio, ha approvato un Ordine del giorno con il quale si impegna questa Presidenza a prevedere un incontro con la Struttura Commissariale per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, nonché con la Direzione generale dell’ASReM, al fine di ottenere più puntuali ed esaustive informazioni in merito all’emergenza epidemiologica in atto.

Con la presente, pertanto, si formula invito affinché il giorno 05 marzo, alle ore 9:30, vogliano assicurare la loro presenza presso la sede del Consiglio regionale, in Campobasso, alla via IV Novembre n. 87, per le finalità sopra descritte.

Si ringrazia anticipatamente per la cortese disponibilità e si coglie l’occasione per porgere molti cordiali saluti.”