I vertici della Polizia locale: «Vaccini a chi è in prima linea»

Vaccini per il personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale del Molise. A sollecitarli, in una nota, il presidente Amopol Domenico Esposito e il vice Pietro Cappella in una lettera inviata ai vertici regionali. «In nome e per conto dell’associazione di categoria siamo qui a sollecitare la concreta attivazione dei protocolli vaccinali che coinvolgano velocemente le donne e gli uomini in servizio presso i corpi e servizi di polizia locale del Molise. Parliamo di personale al servizio delle comunità locali che in particolare modo in questo periodo di zona rossa sono sul campo soprattutto i prima linea per garantire il rispetto dei provvedimenti comunali, regionali e governativi in ambito sanitario. A loro dobbiamo certezze al pari delle altre forze di polizia che hanno già avviati le procedure vaccinali. Pertanto vi chiediamo con correttezza e comprensione di riscontrare in tempi rapidissimi questo sollecito con azioni concrete. Il rischio di contagio per questa categoria specifica riteniamo sia sotto gli occhi di tutti».