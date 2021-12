“I veglioni non si prolungheranno fino all’alba”, Toma pronto a dettare la linea

Il Governatore del Molise, ‘interrogato’ dal Corriere della Sera, dice la sua in vista delle festività. In tutta Italia regna l’incertezza. Le associazioni di categoria: “300milioni di euro di perdita tra cene e pranzi annullati”. E tu cosa ne pensi? Vota il sondaggio

“Una cosa è certa: faremo in modo che i veglioni non si prolunghino ad libitum”.

Chi pensava che nel primo Natale ‘tutti insieme appassionatamente’ si potesse fare l’alba esattamente come lo si faceva prima del Covid non aveva fatto i conti con Donato Toma.

Interrogato dal Corriere della Sera per dire la sua su come sarà il Natale e il Capodanno dei molisani, Toma è stato chiaro: non si continuerà fino a notte fonda.

300milioni di euro di perdita, il 25% per la ristorazione: dati allarmanti

A fare il punto della situazione su quello che sarò il Natale e il Capodanno dell’Italia intera ci ha pensato Fabrizio Caccia, firma del Corriere.

“L’Italia intera – si legge nell’articolo – intimorita dalla quarta ondata del Covid annulla i party di Natale e le cene aziendali. I brindisi per gli auguri e i raduni di amici al ristorante”.

Stando al direttore generale della Fibe Confcommercio, Roberto Calugi, “purtroppo abbiamo tante disdette. Catering e banqueting accusano una contrazione: solo nel mese di dicembre di oltre 300milioni di euro su mezzo miliardo di giro di affari previsto.

Anche la ristorazione italiana paga dazio alla variante Omicron con un 25% in meno di fatturato rispetto al Natale 2019. Ma guardiamo al bicchiere mezzo pieno: di questi tempi l’anno scorso era tutto chiuso”.

“Perfino le tradizionali cene di fine anno delle palestre registrano una flessione. La gente in generale preferisce non rischiare”, gli fa eco Alessandro Trolese, del Sindacato Italiano locali da ballo.

Serate disdette nonostante la grande percentuale di vaccinati

Un dato che fa riflettere quello relativo alle disdette soprattutto se si considera che l’Italia conta il maggior numero di vaccinati. “Le persone, però, preferiscono non rischiare” con la paura del contagio che resta alta.

Ed è per questo motivo che i sindaci delle varie città cercano anche di contrastare anche quest’anno gli assembramenti: annullato in Valle d’Aosta il tradizionale concerto di Natale della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense.

Rinviata, si spera all’anno prossimo, nelle Marche l’apertura della grande pista di pattinaggio sul ghiaccio acquistata dal Comune di Fabriano.

Non se ne parla neanche per quest’anno dell’iniziativa del bacio collettivo a Venezia, così come in bilico è anche il Capodanno in piazza San Marco.

E così via per molte altre iniziative ed eventi che storicamente hanno contraddistinto le festività delle grandi città italiane.

Toma chiaro: non sarà un Capodanno da notti brave

Sulla stessa lunghezza dei colleghi sindaci e presidenti di regione anche il Governatore del Molise, Donato Toma.

“Una cosa è certa: faremo in modo che i veglioni non si prolunghino ad libitum”, l’affermazione di Toma nonostante il Molise sia la regione, attualmente, con la più bassa incidenza di nuovi contagi da Covid-19 e il più alto numero di vaccinati.

