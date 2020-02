Anche il Molise è stato rappresentato dal Segretario Generale Regionale Giovanni Alfano al quarto seminario formativo dedicato ai dirigenti sindacali Coisp

Lo scorso 24 Febbraio si è svolto il IV seminario formativo dedicato ai dirigenti sindacali COISP, dal titolo “I VALORI DELLA POLIZIA DI STATO… E DEL SINDACATO: integrità, impegno, responsabilità, equità e affidabilità”. I lavori si sono aperti alla presenza del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, che, poco prima, era stato ospite d’eccezione nei nuovi locali della Segreteria Nazionale COISP, dove ha partecipato alla cerimonia d’inaugurazione. Anche il Molise è stato rappresentato dal Segretario Generale Regionale Giovanni Alfano. Ed è stato proprio quello del Prefetto Gabrielli, dopo il saluto introduttivo del Segretario Generale COISP, Domenico Pianese, l’intervento di apertura. Il primo argomento affrontato è stato quello della delicata situazione in atto nel nostro Paese legata al Coronavirus COVID-19. Collegandosi ad uno dei valori citati nel titolo del seminario, quello della responsabilità”, il Capo ha sottolineato come nessun soggetto che rappresenti un riferimento e goda di credibilità, non può e non deve favorire dannosi allarmismi per pura brama di visibilità e sensazionalismo. Ha inoltre spiegato che il Dipartimento della P.S. è attivo per fornire assistenza ai Poliziotti chiamati ad intervenire nelle realtà più a rischio, ma, allo stesso tempo, ha ricordato che nei contesti operativi più comuni, le accortezze basilari sono sufficienti. Il Prefetto Gabrielli ha poi affrontato la questione della riorganizzazione del Dipartimento della P.S. soprattutto in relazione alla chiusura dei presidi. Una iniziativa, ha sottolineato, stigmatizzata spesso con troppa facilità, senza tenere conto che alla base delle decisioni non c’è una volontà dipartimentale ma la non volontà della politica di appostare risorse sufficienti. In chiusura del suo intervento il Capo ha garantito per il prossimo futuro il suo impegno sul Contratto, soprattutto in relazione alle indennità accessorie, e sulla tutela legale per gli operatori. La successiva relazione è stata quella del Segretario Generale COISP, Domenico Pianese, che in un’ampia e articolata esposizione ha ripercorso l’intensa attività del COISP degli ultimi mesi, incentrata sulla tutela delle garanzie funzionali per gli operatori, il Riordino delle Carriere, gli straordinari, il Contratto di lavoro e la riorganizzazione del Dipartimento della P.S.