I truffatori non vanno in vacanza, occhio alla coppia dei falsi ispettori

Si presentano a casa delle vittime anziane, solitamente in due, con tesserini falsi di società di servizi. E con la scusa di effettuare controlli ai contatori, riescono a rubare denaro e gioielli ai malcapitati. La Polizia: nel dubbio chiamateci sempre

La tecnica dei falsi ispettori è una delle più ricorrenti. Si presentano a casa delle vittime anziane, solitamente in due, con tesserini falsi di società di servizi. Una volta entrati in casa, con la scusa di effettuare controlli ai contatori, riescono a rubare denaro e gioielli ai malcapitati.

L’invito a tenere gli occhi aperti viene lanciato sui social dalla Polizia di Stato che, soprattutto in questo periodo di vacanza, raccomanda di prestare la massima attenzione. Giornate, queste, in cui spesso gli anziani si trovano ancora più soli in quanto i familiari sono in vacanza, di conseguenza con meno facilità possono prendersi cura dei propri cari. Sono proprio questi i momenti che i truffatori prediligono, perché possono agire con maggiore tranquillità.

Ma gli impiegati delle società, gli addetti ai servizi non suonano alla porta dei cittadini senza prima aver inviato un preavviso.

Detto questo, la Polizia ricorda che “nel dubbio chiamateci sempre”… invitando i cittadini a non tentennare e, nel caso di perplessità, contattare le forze dell’ordine.