I trent’anni dell’ Università della Terza Età da oggi intitolata al prof Umberto Di Muzio

Presso la Sala della Costituzione, alle 17 “Cola Monforte e il suo Tempo”, il tema della prolusione affidata a Franco Valente

di Vittoria Todisco

L’Università del Molise per la Terza Età e del Tempo Libero presieduta dal dottor Italo Testa, inaugura il 31° anno di attività didattica e sociale.

Sottolineare la longevità di un organismo come l’Università della Terza Età considerando come il tempo sia divenuto sempre più fuggevole, difficile da afferrare, esiguo nel riuscire a progettare e costruire iniziative culturali e sociali che durino e diano frutti, è un atto dovuto, utile, oltre che doveroso. Parlare dei trent’anni di attività di un organismo che offre ai cittadini la possibilità di impiegare quanto resta loro della vita dedicandosi all’apprendimento di ciò che non hanno potuto imparare quando era il tempo, ma anche condividere in un rapporto simbiotico di mutuo soccorso le conoscenze che posseggono, significa rendere merito ad un comportamento di civiltà che peraltro sconfigge il concetto di una Campobasso racchiusa in se stessa, divenuta in questi anni difficili più pigra e sonnacchiosa.

Trent’anni fa il professore Umberto Di Muzio, docente del Liceo Classico, del quale perdura la memoria di insegnante colto e generoso, rispettoso organizzatore e custode di biblioteche aperte ai giovani in un epoca in cui, possedere un libro e avere la possibilità di apprendere non era poi così scontato, fu iniziativa innovativa, un segno di riconosciuta civiltà a vantaggio dei cittadini tant’è che da oggi, con l’inizio del 31° anno di lezioni, l’Università porta il suo nome.

L’Università benché in grado di offrire occasioni di svago, oltre quelli di conoscenza e approfondimento, si adopera in vari modi nel trasmettere, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni, la memoria di ciò che siamo, chi e cosa eravamo, propagando l’identità di una città fatta anche di tanti personaggi storici o ricordati perché popolari e caratteristici. Ieri pomeriggio l’Università ha accolto gli studenti del Liceo Musicale “Galanti” che hanno dato una appassionata dimostrazione del loro fruttuoso percorso di talenti in musicali in via di formazione cementando un rapporto che andrà consolidandosi attraverso nuove iniziative, tra giovani e quanti hanno i capelli grigi. E questa sera la prolusione inaugurale del 31° anno didattico che si terrà presso la Sala della Costituzione di via Milano alle ore 17, aperta al pubblico, è affidata all’Architetto Prof. Franco Valente che relazionerà su “Cola Monforte e il suo Tempo”.

L’indiscussa professionalità del Professor Franco Valente, la passione attraverso la quale riesce a rendere uniche oltre che cariche di inediti approfondimenti documentari le sue ricerche, le consolidate competenze esposte attraverso una dialettica coinvolgente, costituiscono la giusta premessa per cogliere l’occasione per approfondire la conoscenza sul Conte Cola. Personaggio che le scarse notizie storiche fin qui pervenuteci descrivono di ardimento e fellonia ma che il trascorrere del tempo ha caricato di valore leggendario tanto da renderlo attuale e moderno .

Cola di Monforte figura alla quale è stata negata la potenza, infranto il ricordo, dispersa ogni reliquia torna ad affacciarsi alla memoria collettiva ogni qual volta lo sguardo si posa sul Castello che fu la sua dimora, simbolo della Città. Una personaggio con il quale dobbiamo fare i conti per comprendere quale è stato il nostro passato e sapere di più sulla nostra identità.