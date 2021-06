I Tredici Fuochi di Sant’Antonio a Toro. La tradizione continua

I primi 13 giorni di giugno, nelle serate che annunciano l’arrivo dell’estate, a Toro si respira un’aria di magica religiosità. Contrade e “rue” del paese si animano con i Fuochi di Sant’Antonio. Una devozione che si tramanda da generazione in generazione in devozione di un santo molto amato. Quest’anno, grazie all’ordinanza del sindaco Roberto Quercio, è stato possibile perpetuare un rito che dopo tanti anni è stato interrotto a causa della pandemia lo scorso 2020. Una tradizione che di anno in anno viene consegnata a giovani intraprendenti che rendono suggestive le sere di giugno. Grazie a Giovanni Mascia, studioso di storia e cultura popolare e a uno degli ex sindaci del paese, Donato Simonelli, abbiamo cercato di contribuire a nostro modo a diffondere il concetto di tradizione popolare. Questa sera, 13 giugno, la festa culminerà con il falò più grande in onore di Sant’Antonio.