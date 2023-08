I Tiromancino regalano emozioni a Campomarino, in migliaia al concerto

Lo spettacolo della band romana, accompagnata sul palco dalla giovane cantante Enula, ha fatto registrare il pienone sul lungomare, con la platea coinvolta fino all’ultimo minuto, grazie ai tantissimi brani che hanno costellato la trentennale carriera del gruppo

Una serata straordinaria, che ha riempito il lungomare degli Aviatori e fatto cantare la numerosa platea a Campomarino Lido. I Tiromancino protagonisti assoluti del sabato sera nella località costiera, forti del loro collaudato repertorio, conosciuto sia dai ragazzi sia da quegli adulti che potremmo definire non più giovanissimi, e accompagnati da un’artista nuova nel campo musicale ma che sta conquistando sempre più la scena: Enula, ex concorrente del programma “Amici”, voce calda e stile etnico, si è perfettamente amalgamata con i testi e le musiche della band romana, che ha chiamato a raccolta migliaia di persone. I brani storici e quelli più recenti, che hanno costituito la “trama” dello spettacolo live scritto e diretto dal frontman del gruppo, Federico Zampaglione (che si è preso anche qualche minuto per entrare in contatto con i fan delle prime file), hanno emozionato e colmato ogni minuto della serata, circa due ore di musica e divertimento, in cui le parole intrise delle giuste note hanno toccato i cuori e l’anima dei presenti. Da “La Descrizione di un Attimo” a “Due Destini” e “Immagini che lasciano il segno”, è stato un susseguirsi di successi che hanno costellato la carriera dei Tiromancino dagli anni Novanta ad oggi, segnata da dodici album in studio, e che hanno regalato un momento indimenticabile per la comunità di Campomarino, immortalato da foto e video con i propri smartphone. “Più di ventimila persone ieri a Campomarino Lido – il commento della band guidata da Zampaglione, – l’area concerto era surreale, con i presenti a perdita d’ occhio. Che dire? Siete davvero immensi”. Soddisfatto l’assessore al Turismo, Michele D’Egidio. “Un mare di gente – ha dichiarato – che conferma la lungimiranza che abbiamo avuto anche quest’anno nell’organizzazione degli eventi estivi. Questo successo è il frutto del lavoro svolto in questi anni e dell’impegno di tutti coloro che sono stati coinvolti, dalle associazioni di volontariato, alle forze dell’ordine e alla struttura comunale”.

(foto in evidenza da Facebook)