“I terremoti nel Molise del 2002”: dall’Ingv l’approfondimento post San Giuliano di Puglia

Un articolo di approfondimento in primo piano è apparso oggi, lunedì 7 novembre, sul sito dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) dal titolo ‘I terremoti nel Molise dal 2002: la classificazione sismica prima e dopo San Giuliano di Puglia.

Nell’articolo (QUI) si parla di come il sisma del 31 ottobre del 2002 che sconvolse il Molise segnò una svolta importante per l’Italia intera per quel che riguarda il rasferimento delle conoscenze sismologiche verso le politiche di prevenzione del rischio sismico.

Infatti, a seguito del terremoto del 2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per iniziativa della Protezione Civile, ha emanato l’Ordinanza 3274 che rivede l’intero corpo normativo sismico nazionale, che venne adeguato alla filosofia dell’EuroCodice 8, e per la prima volta in modo esplicito si definivano le modalità di inserimento dei Comuni in zona sismica sulla base di una valutazione di pericolosità sismica.

“Quel terremoto (31 ottobre 2002) con la forte scossa gemella del successivo 1° novembre e con l’immancabile seguito di repliche, più di ogni altra sequenza degli ultimi 50 anni ha rivelato caratteri della sismicità italiana che difficilmente sarebbero stati compresi se non fosse mai accaduto”, si legge nell’articolo più approfondito riguardante proprio i terremoti in Molise (QUI l’articolo). “I terremoti molisani del 2002 furono, quindi, una doccia fredda, che richiedeva un ripensamento delle nostre conoscenze e convinzioni”