I successi Azzurri nel periodo peggiore della organizzazione sportiva italiana

di Sergio Genovese

Come se ci fosse un forza celestiale che ripristina le cose nella direzione giusta, il mondo sportivo ultra pallonaro non può fare a meno di accusare ricevuta di un progresso mondiale che stanno conseguendo i nostri atleti soprattutto in certi sport dove per decenni avevamo patito classifiche che vedevano spesso vuoto il nostro paniere di medaglie. Nel nuoto, nel tennis e in ultimo nell’Atletica Leggera, il balzo si è riempito di clamore. Merito di una programmazione efficace che i settori tecnici delle varie federazioni hanno realizzato con il supporto del Coni che ha sempre assicurato formazione e suggerimenti per le evoluzioni metodologiche. Molti sportivi però non sanno che tutto quello narrato sta accadendo mentre la organizzazione sportiva nazionale vive un momento di confusione desolante per la dicotomia che si è creata con la istituzione di un altro braccio operativo che risponde al nome di Sport e Salute. Nonostante sia già trascorso qualche anno dalla entrata in vigore della nuova organizzazione, risultano ancora assai confusi quali siano i suoi spazi di azione rispetto a quelli del CONI. Malagò che aveva impattato con il mondo della politica con il giusto atteggiamento di resistenza, che più volte aveva minacciato di rassegnare le dimissioni, con il passare del tempo ha deposto le armi nel cassetto, i maligni dicono per l’incarico ricevuto di presidente del Comitato organizzatore di Milano-Cortina. In chiara sostanza la politica ha voluto riprendersi la cassaforte dello sport italiano circoscrivendo al CONI solo la parte relativa alla preparazione olimpica. Spiegata così sembrerebbe una situazione non proprio complicata, nella realizzazione pratica invece stanno emergendo forme di collisione che solo cervelli confusi non potevano prevedere. Nelle periferie la faccenda si complica di più perché entrano in campo narcisismi meno nascosti di dirigenti sportivi che a mia memoria non hanno lasciato tracce indelebili nello sport di base che all’improvviso si sono trovati a gestire un mondo che a mio modestissimo parere necessitava di espressioni diverse. Non di rado mi contattano amici che, anche per una semplice istanza o per un semplice invito, si trovano nella difficoltà di capire a chi destinare la missiva se al CONI o a Sport e Salute. Ho la certezza che il caos che si verifica dalle nostre parti sia derubricato rispetto all’aria che si respira a Roma dove impiegati, funzionari e dirigenti una volta tutti dipendenti del CONI si sono divisi trasformandosi da colleghi amorevoli ad ostili dirimpettai. La mia esperienza quarantennale di docente della Scuola Regionale dello Sport , come tanti altri presumibilmente liquidato senza neanche una lettera di ringraziamento per la collaborazione prestata, è la dimostrazione in luce di quale possa essere lo status quo. Ma come dicevo in premessa c’è la forza dello sport, quella invisibile ma percettibile, quella dei campi di gara, quella dello sforzo che va oltre, che al momento riesce a coprire magnificamente il pasticcio creato nella speranza che i nuovi governanti che verranno possano restituire ad una storia affascinante, quella valorizzata da Giulio Onesti , il riconoscimento esclusivo di una Istituzione che nel suo altissimo spessore si rifrange nella sua casa dell’ Acquacetosa dove lo sport, quello fuori dalla politica, mostra il suo incredibile fascino contaminante.