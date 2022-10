I successi alle telecamere e gli insuccessi  nel dimenticatoio

di Sergio Genovese

In questi giorni l’assessore allo sport del Comune di Campobasso Luca Praitano è apparso più volte nelle nostre case attraverso il tubo catodico per darci la bella notizia di un impianto sportivo polivalente che nascerà in una zona non facile di Piazza Venezia a Campobasso. E’ un’opera annunciata con gli squilli di tromba. Le nette allocuzioni uscite dalla bocca dell’Assessore sicuro che in tempi brevi tutti i ragazzi del quartiere invece di giocare nel cortile avranno a disposizione un impianto sportivo funzionale e polivalente, spruzzavano entusiasmo per certi versi legittimo. Quando acquisirà migliore esperienza , trattandosi di opere pubbliche, utilizzerà maggiore prudenza nel tracciare le tempistiche che se non rispettate si riempiono sempre di polemiche e critiche giuste ed ingiuste. Ma fuori da qualsiasi inquinato ragionamento bisogna dare atto all’Amministrazione e per caduta all’Assessore che si sono prodigati per dotare di un impianto tendenzialmente salvavita un quartiere con realtà sociali indubbiamente critiche. Dunque su questo versante un grande, caloroso applauso a Praitano che legittimamente si è lanciato, leggero, nelle acque poco torbide di una stampa giustamente predisposta nel valorizzare chi si è intestato il merito di un’opera importante. Con pari ardimento però si richiederebbe all’Assessore di incontrare il giornalismo di casa anche quando si rimediano sconfitte su iniziative che pure tanta enfasi a preventivo avevano prodotto. Ci saremmo aspettati nei vari momenti in cui ha tenuto un microfono sotto la bocca, che ci avesse parlato del Vecchio Romagnoli, per fare un esempio. L’idea di ridargli una veste più rispettosa della sua gloriosa storia, era stata accolta dalla città, soprattutto da quelli con l’indole nostalgica più stratificata, con un rigurgito di entusiasmo. Rivedere l’erba spuntare come accadde negli anni ottanta quando la carbonella finì di tormentare le nostra ginocchia, era stata ritenuta finalmente un’azione rispettosa per un nostro monumento. Con l’erba avremmo visto la nascita di accoglienti spogliatoi che avrebbero permesso ai bambini ed ai grandi del rugby di fare sport in un contesto più accogliente. Di tutto quello annunciato nulla si è verificato, degli spogliatoi neanche l’ombra riguardo l’erba, quella cresciuta fa addirittura rimpiangere la terraccia secca che per anni ha rappresentato l’immagine morente di un luogo che ha tenuto stretta socialmente la nostra città fino a darci la voglia e la forza di non temere alcun confronto. Dunque non solo a Luca Praitano ma a tutti i politici viene richiesto un maggiore equilibrio nell’intestarsi i successi e gli insuccessi. Non si possono avere due facce: una sorridente ed orgogliosa quando si deve annunciare una performance, l’altra totalmente coperta quando la sconfitta suggerisce la fuga dalla notizia.