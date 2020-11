I Sound Zero mettono le ali e raccontano il momento: online la loro “Frammenti”

Da Spotify a YouTube per quella che è una vera e propria vetrina internazionale per la giovane band bassomolisana dei Sound Zero. Si chiama “Frammenti” ed è il nuovo singolo che è stato pubblicato dalla band che si dimostra matura e pronta a grandi palcoscenici. “Ho scritto Frammenti anni fa – ha affermato Joe – ma rispecchia ciò che ognuno di noi ha vissuto, almeno una volta, nella propria vita e, un po’, anche il particolare e difficile periodo storico in cui ci troviamo. Racconta di come sia complicato uscire da un momento difficile in cui sembra che tutto vada in frantumi. Ed è proprio da quei “Frammenti” di ricordi che bisogna trovare il coraggio e ripartire”. Un brano che parla in italiano, una novità rispetto alla “lingua universale del rock che riteniamo essere l’inglese ma per quello che volevamo trasmettere in questo brano ci è sembrata essere la scelta migliore. Abbiamo un album completo (da circa 9 mesi) – hanno proseguito – con tanto di copertina e titolo, pronto per essere pubblicato. Attualmente stiamo cercando di capire come possa essere inserito nel panorama italiano e, soprattutto, se riusciremo a trasmettere le emozioni positive che ci auguriamo. In merito a questo, a breve parteciperemo ad alcuni progetti televisivi, su Mediaset, che ci daranno la possibilità di mettere in vetrina il nostro prodotto per quello che è, sperando di essere capiti ed apprezzati per quello che siamo”. Pubblicato il nuovo singolo adesso la band guarda avanti, al futuro e alla possibilità di un tour all’estero per l’anno prossimo. “Ci piacerebbe fare un tour all’estero, il prossimo anno, dopo l’uscita dell’album. Per band che fanno rock, come la nostra, sembra sia più facile fare fortuna fuori dall’Italia ma, ovviamente, non molliamo la spugna e neppure l’idea di voler affermarci anche nel nostro Paese. Vorremmo essere una delle possibili alternative per (passateci l’espressione) mandare a quel paese un mercato musicale morto e, quindi, ci giocheremo, al meglio, tutte le carte che abbiamo nel mazzo”. Nel frattempo “Frammenti” è disponibile ovunque. “A partire da Spotify fino a Youtube con il lancio del video. Lo scorso giugno, è stata anche inserita dalla SAAR records in una compilation nazionale come uno dei brani tra le “nuove promesse della musica italiana”. Mi raccomando, condividete il più possibile e… #stayrock”.

