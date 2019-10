I sogni spezzati di Gennaro, Bojano piange un suo fratello

Lo strazio degli amici per una vita volata via troppo presto

BOJANO. Prima la trafila nelle giovanili della società di calcio del Bojano, poi il diploma di Maturità Scientifica all’istituto scolastico cittadino, l’iscrizione a Scienze Infermieristiche e, nei weekend, “armato” di divisa e fischietto, a dirigere le gare delle squadre molisane con il sorriso, l’impegno e la disponibilità verso tutti. Di questo, e sicuramente di molto altro, erano pieni i 21 anni di Gennaro Caraviello che, insieme al 77enne Antonio Angelini anche lui di Bojano, ha perso la vita ieri sera (sabato 12 ottobre) nell’incidente sulla Statale 17 nei pressi dello svincolo per il centro matesino (L’ARTICOLO QUI). Un futuro spezzato con i suoi sogni interrotti da quello schianto che da ieri sera ha gettato in una sofferenza inimmaginabile la sua famiglia e tutti quelli che lo conoscevano. «Un ragazzo solare, sempre pronto chiederti come stai che, anche se non lo vedevi in giro, ti veniva a salutare lui…». Era questo, Gennaro, per gli amici che ora riversano lacrime virtuali sui social dopo averne versate altre sulla tastiera che lo ricordano dentro e fuori dagli spogliatoi del campo di calcio e della facoltà di Scienze Infermieristiche «con la divisa in ospedale e con la giacca di pelle fuori…» che indossava con entusiasmo, allegria e gioia di vivere tipica di un ragazzo di 21 anni stimato, benvoluto e che viveva in modo sano le sue passioni come quella per il Napoli, di cui era tifoso, con un’ammirazione speciale per l’ex capitano Hamsik, colui che ha collezionato più presenze con la maglia azzurra, e l’esterno offensivo spagnolo Callejon che non salta quasi mai una partita. Modelli di abnegazione e professionalità che ha sposato in questi 21 anni e che gli avrebbero fatto da guida anche per l’avvenire. E oggi, domenica, giorno in cui avrebbe indossato la divisa da arbitro e imbracciato il fischietto in uno dei campi di calcio del Molise, la squadra della sua città in cui è cresciuto umanamente e calcisticamente, ha deciso di non farsi arbitrare da nessuno rinviando la gara casalinga con il Baranello che, con grande umanità e sensibilità, ha accettato l’invito così come la Figc Molise. Nessun fischio d’inizio oggi allo stadio Colalillo, ma solo spalti, spogliatoi e terreno di gioco vuoti per salutare Gennaro in silenzio, in un interminabile minuto di raccoglimento.