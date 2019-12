Gli studenti dell’Alberghiero di Termoli a “lezione” di identità digitale, web e social reputation. Ospite nella prima di tre giornate di eventi Giovanni Perilli

di Michela Bevilacqua

Trecento tocchi sul telefono al giorno, sei ore trascorse sui social. Un’ora a mandare messaggi e tre a vedere video mentre solo 44 sono i minuti con le cuffiette alle orecchie ad ascoltare musica. Sono i numeri della generazione Z. Quella dei ragazzi che masticano pane e social network. La generazione che racconta la propria vita tra un post di Facebook, una foto su Instagram e un video su TikTok. E’ quella generazione che vive con la spensieratezza dei neanche 20 anni e che ancora non pensa a chi vuole essere, in un domani che si avvicina sempre più. E’, però, soprattutto anche la generazione che più di tutte si troverà a fare i “conti” con la “memoria” della rete. Perché se c’è una certezza è che la rete non dimentica. Mai.

Ed è proprio della necessità di costruire da oggi quelli che saranno i professionisti del domani che si è discusso nel corso nella prima delle tre giornate di eventi iniziata ieri, martedì 3 novembre, all’Alberghiero di Termoli. Ad incontrare gli studenti per fornire loro prospettive e strumenti per comprendere il mondo dei social e le sue dinamiche è stato Giovanni Perilli. Fino a due anni fa giornalista nella Termoli che ha lasciato per andare a Milano e diventare uno dei massimi funnel social manager del mondo, Perilli è tornato nella sua “città adottiva” per incontrare le IV e le V dell’Istituto Alberghiero e spiegare i meccanismi della rete e dei social «perché ad oggi ci sono due opzioni: i social puoi subirli o dominarli. E questo fa la differenza tra l’avere una identità digitale chiara e un futuro con un risultato straordinario oppure no».

D’altronde sono i numeri a dare la dimostrazione del potenziale che si nasconde dietro lo schermo di Pc e smartphone. In un minuto, infatti, avvengono 3,8milioni di ricerche su Google, 400 ore di video caricati su YouTube, 75mila acquisti online, 55mila foto caricate e 347mila scroll su Instagram oltre a 2,4 milioni di post condivisi su Facebook e 1,8milioni di like. Per una quotidianità social che coinvolge proprio tutti, dai “ragazzini” fino agli adulti basti pensare che in Italia ci sono 54 milioni di utenti su internet e 35 milioni sono iscritti ai social. «Praticamente tutta la popolazione visto che dopo i 64 anni gli utenti su Facebook non vengono neanche tracciati. I social network sono la quotidianità – ha affermato Perilli al termine dell’evento – e oggi bisogna sempre più essere attenti a quello che si vuole comunicare attraverso i social. Ecco perché ho invitato i ragazzi a pensare a chi volessero essere tra 10 anni e confrontare l’immagine di loro stessi che attualmente danno sui social. Le due facce devono combaciare».

Due le opzioni a disposizione: «i social o si dominano o si subiscono. Le persone che oggi li dominano sono ragazzi che lavorano, guadagnano e hanno in mano la loro vita. Chi li subisce si limita ad una storia che purtroppo non li porterà a niente se non al rischio di farsi male nell’arco dei tempi. Già oggi ci sono imprenditori che cercano delle possibili risorse all’interno dei social network di qui il concetto di web e social reputation che devono andare di pari passo ma occorre, prima di tutto, conoscere lo strumento che si sta adoperando altrimenti è come prendersi una macchina, metterci la benzina e guidare senza conoscere i segnali stradali. Conoscere i social significa conoscere i limiti della privacy, i limiti delle attività e come gli stessi social utilizzano i nostri dati. Questo permette di avere una identità digitale chiara e in futuro avere risultati straordinari».

Per Perilli occorre, però, prima di tutto «avere fame. Che significa mettersi sotto e studiare le piattaforme. Fare quel passo in più che porterà a un risultato straordinario e non ordinario e, soprattutto, riuscire a reggere il passo con i tempi» in una rete che è in continua evoluzione. Gli ultimi esempi? TikTok e ManyChat «o marketing conversazionale. Sono fenomeni che vanno vissuti al momento. Bisogna correre, studiare ed essere curiosi per analizzare nuovi mondi che cambiano di giorno in giorno». Una curiosità e uno sguardo al futuro che non può e non deve mancare anche nella vita di comunità e territori come Termoli. «Il concetto di piccola realtà va rivalutato. E’ come la piccola bottega che vende un prodotto tipico ma se ha un percorso preciso di marketing ben strutturato riesce a raggiungere ampi mercati. Vedere locali chiusi e una città spenta quando ci sono grandissime potenzialità è un peccato perché non c’è una comunicazione in linea con i tempi. A Milano si corre e quello che oggi si vede a Milano raggiungerà altri territori. Oggi Termoli può mettersi con la testa nel mondo della comunicazione, creare strutture diverse e rendere la città diversa con un progetto che le permetterà di vivere».

Basta solo volerlo e saperlo fare.