I sindaci del basso Molise uniti: «Scenderemo in piazza e andremo a Roma»

REDAZIONE TERMOLI

E’ in momenti come questo che il motto l’unione fa la forza diventa una vera e propria ragione. Lo sanno bene i sindaci del basso Molise che stanno facendo squadra contro la chiusura del punto nascita di Termoli. A commentare quanto accaduto da poche ore è il sindaco di Petacciato, Roberto Di Pardo. «Dopo aver ascoltato dalla viva voce dei commissari Giustini e Grosso le motivazioni che hanno portato alla decisione finale di chiudere il punto nascite di Termoli , dopo 4 ore di dibattito anche dai toni accesi, si rinforza in me la convinzione che Roma ha deciso: la sanità molisana va smantellata! Mancano i medici? Nelle altre regioni si fa ricorso alle società di servizi che forniscono medici ed infermieri! In Molise nn si può! Mancano i pediatri? Si prendono i pediatri di libera scelta e si portano in ospedale ! In Molise nn si può! Si fa ricorso ai medici in pensione! In Molise non si può! In Molise nn si può perché siamo in piano di rientro! Si chiude, non per il deficit o per mancanza di risorse (quelle ci sono altrimenti non si potrebbero bandire i concorsi) ma per mancanza di personale che possa garantire una adeguata turnazione! ». Dello stesso avviso anche il sindaco di Ururi, Raffaele Primiani. «Fa male anzi malissimo. L’ennesima chiusura a doppia mandata di un servizio sanitario, punto nascite, che regala gioie e futuro all’intero bassomolise è una sconfitta pesante che non può assumere i contorni di una resa incondizionata. Tutti colpevoli. Dalle scelte “ad hoc” di una generazione politica che non ha compreso nettamente il contesto bassomolisano, accompagnando il paziente “sanità” in una lenta agonia per arrivare alla generazione di tecnici che affidandosi solo ed esclusivamente alla forza dei numeri, ignorando la forza delle nostre comunità, ha definitivamente staccato la spina. La chiusura del punto nascite a termoli, oasi di futuro e speranza per la nostra terra ha certificato la chiusura di un intero territorio, costretto ad arrancare sui servizi essenziali, come in una guerra lenta e senza fine dove emergono solo gli sconfitti. Senza paura, con l’aiuto vero delle nostre comunità scenderemo in piazza e andremo a Roma, con la stessa determinazione di sempre, per riappropriarci del nostro destino, per dire ancora una volta noi non molliamo perché il Molise è vivo». A commentare anche Costanzo Della Porta, sindaco di San Giacomo degli Schiavoni. «Una terra che non fa nascere i suoi figli è una terra destinata a morire. La chiusura del punto nascita di Termoli per mano di freddi numeri avallati da un ministro, la Grillo, da poco mamma, peraltro, rappresenta una sconfitta per il nostro territorio. Con i colleghi sindaci metteremo in campo tutte le azioni, anche eclatanti, per restituire dignità alla nostra terra e garantire il sacrosanto diritto alla salute, sancito dall’art. 32 della Costituzione».