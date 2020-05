I sindacati attaccano Toma: «Ci sono problematiche non più rinviabili da affrontare insieme» (VIDEO)

Notaro (Cisl):«O ci ascolta o saremo costretti a ricorrere alla magistratura»





Una conferenza stampa con CGIL, CISL e UIL del Molise (nelle persone dei Segretari Generali Paolo De Socio, Giovanni Notaro e Tecla Boccardo) per chiedere al governatore della Regione, Donato Toma, un incontro urgente visti i tanti temi da affrontare anche alla luce dell’emergenza Covid-19: è quella organizzata questa mattina, lunedì 18 maggio 202 alle ore 10.30 davanti alla Sede della Giunta Regionale sita in Via Genova a Campobasso.

«La scelta del luogo emblematico è determinata dall’incomprensibile metodo portato avanti dal Governatore Toma a partire dall’inizio dell’emergenza legata alla pandemia COVID 19 che ha costretto le Organizzazioni a denunciare più volte l’assoluto disinteresse delle relazioni sindacali e l’anomala gestione delle diverse fasi dell’emergenza».

«Il Governatore non ci ha voluto coinvolgere – ha detto Giovanni Notaro della Cisl – e ha trattenuto deleghe importanti. O ci ascolta o saremo costretti a ricorrere ad altre situazioni, anche alla magistratura per alcune questioni che sono diventate importanti e non più rinviabili nelle decisioni da adottare insieme».

Per Paolo de Socio (Cgil): «Un inspiegabile comportamento della Giunta. Dopo due richieste nessuna risposta, nemmeno di cortesia. Abbiamo tanti temi da trattare, tra i quali ripresa del lavoro, la gestione dell’emergenza e tanti altri temi. Non è dato sapere quale è il futuro per costruire la programmazione di questa regione».

«Un uomo solo al comando – ha invece detto Tecla Boccardo della Uil – Toma non può pensare che questo sia il Giro d’Italia. Solo uniti si vince e serve un confronto aperto e costruttivo tra le parti. Cancelli chiusi da due anni ai lavoratori».