I simpaticissimi cortei carnevaleschi dei piccoli scolari accolti dai sorrisi di tutti

Oggi è tutto scomparso, mentre prevalgono bombolette spray e la massa preferisce non partecipare

Un tempo, nient’affatto lontano, era bellissimo quanto accadeva a metà mattinata degli ultimi giorni di Carnevale per le strade di Venafro ma anche in molti altri Comuni molisani, pensiamo. Tantissimi bambine e bambini della scuola dell’infanzia, accompagnati dalle rispettive maestre e protetti dai volontari di associazioni locali, giravano in corteo mascherato per le strade cittadine, accolti dalla simpatia e dai sorrisi di tutti. Era uno spettacolo bellissimo di gioia, colori e divertimento coi minori soddisfattissimi di quanto avveniva attorno a loro e con gli adulti ben felici di ammirare ed accogliere l’allegra e piacevolmente chiassosa comitiva dei piccoli ambosessi in maschera. Era tutto bello ma purtroppo è tutto scomparso, cancellato da disposizioni e mentalità che francamente non si riesce a condividere. Pericoloso quel festoso corteo di minori in maschera per il centro cittadino, debitamente protetto e sorvegliato? Sottolineato che sicurezza, tutela e protezione erano massime, in effetti è difficile condividere la decisione di cancellare il tutto, soprattutto considerata l’evidentissima soddisfazione degli “attori principali”, ossia di quei piccoli che sicuramente aspettavano settimane e mesi per sfilare in costumi carnevaleschi per le strade cittadine, divertendosi e lasciandosi ammirare da tutti che li accoglievano con larghi sorrisi ed un mare di applausi, tanto era bello lo spettacolo che offrivano. E’ stato tutto soppresso! Niente più corteo cittadino di piccoli scolari in abiti carnevaleschi e addirittura scuole chiuse negli ultimi giorni di carnevale, privando così i più piccoli della gioia del carnevale a scuola. Di contro, ecco alle porte la puntuale invasione di fanciulli con bombolette spray nelle mani ad inseguire malcapitate coetanee per strada, spruzzare dappertutto ed insozzare tutto quanto capita a tiro -dalle auto in sosta ai citofoni, dalle vetrine dei negozi ect.- prima di abbandonare le stesse bombolette vuote per strada, dopo aver trasformato il corso principale e le vie adiacenti in una sorta di bruttissimo … campo di battaglia. Ovviamente inducendo gli adulti a restarsene ben tappati in casa e rinunciare alla naturale allegria del carnevale, onde evitare d’incappare in situazioni poco piacevoli ! E’ questo il senso del carnevale, cioè bombolette ed inciviltà di vario genere ? Assolutamente no, perché nulla hanno a che vedere coi sorrisi, i divertimenti e l’allegria del vero e più genuino carnevale, giust’appunto come avveniva un tempo con gl’indimenticabili e simpaticissimi cortei carnevaleschi dei minori in maschera che tanto si divertivano e facevano divertire. Si riuscirà a rimediare, facendo sorridere i più piccoli e divertire anche i grandi ? La speranza è sempre l’ultima a morire, sentite anche le iniziative in cantiere da parte di Pro Loco ed altre associazioni cittadine. Perciò, speriamo bene !

Tonino Atella