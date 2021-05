I sentieri della fede. Parla David, pellegrino francese di passaggio in Molise

di Agnese Genova

RICCIA. L’emergenza sanitaria in atto non frena la voglia di spiritualità. Anzi, in qualche caso, l’alimenta. E’ successo così per David, cinquantenne francese che ha deciso di lasciare tutto per incamminarsi da solo lungo i sentieri della fede. E passo dopo passo, seguendo le strade che conducono a conventi, chiese, abbazie e monasteri, è arrivato In Molise. Lo incontro per caso a Riccia, nei pressi del Santuario dedicato alla Madonna del Carmine, fulcro dei sentimenti dei fedeli del posto. Un cappello di paglia sulla testa, capelli brizzolati, occhi scuri sorridenti, barba incolta, la mascherina a coprire il volto abbronzato. Un bastone d’olmo ed un capiente zaino i suoi compagni di viaggio. Gli scarponi portano i segni del lungo peregrinare. Suole consumate, scuciti, graffiati, in qualche punto strappati ma pronti a percorrere ancora lunghi tratti di strade, asfaltate o polverose, trafficate o in disuso, sotto il sole tiepido di primavera o la pioggia, sferzate dal vento o avvolte dalle nebbie. Ne hanno fatta di strada quelle calzature da viandante, in cammino da quattro mesi. David, impiegato nel settore della ristorazione, ha perso il lavoro a causa della pandemia. Senza più un’occupazione, ha avuto tempo per riflettere e maturare la sua decisione. Una scelta che dalla regione di Tours, la zona dei castelli della Loira, importante crocevia del centro della Francia dove vive, lo ha portato a Mont Saint-Michel, punto di partenza e rientro del suo lungo viaggio. Ha voltato le spalle ad una vita complicata per immergersi nella natura sulle orme dei viandanti della fede. Ha trascorso le lunghe notti d’inverno sotto il gelo e la neve al riparo del suo sacco a pelo, nella tenda montata lungo il percorso. Le chiese della nazione della Marsigliese, visitate a ritmo sostenuto di 40 chilometri al giorno, e poi i luoghi della fede in Italia che richiedono un passo più lento, massimo 25 km quotidiani. Risalendo dal santuario di Monte S. Angelo sul Gargano, David ha fatto tappa a Riccia. Dove si è fermato a pregare in uno dei luoghi più cari alla comunità dei fedeli, l’antico Santuario dedicato alla Madonna del Carmine. Lo incrocio sul sagrato della chiesa. Ho portato mio figlio nella vicina area verde e come sempre prima di tornare a casa entriamo nel luogo sacro per una preghiera. Manuel, quattro anni, lo osserva incuriosito e lo saluta agitando la manina, così scambiamo qualche battura. Felice di poter parlare in francese (non conosce una parola d’italiano), accetta volentieri l’intervista. Senza foto, però. “Sono solo uno dei tanti” spiega.

Cosa ti ha spinto ad intraprendere questo viaggio? “Non ho deciso io. Ho semplicemente ascoltato una voce interiore, una spinta dell’anima”

Cosa cerchi? “Me stesso. Voglio riconnettermi alla vita vera. Voglio ritrovarmi”

Ti sei perso? “La vita odierna è solo materialità, basata su apparenza e superficialità. Fondata su falsi miti, è sempre più spesso una vita virtuale, artificiale. Je ne l’aime plus cette vie (questa vita così non mi piace più!)”

Non hai paura di questo viaggio in solitaria, dei pericoli che potresti incontrare, del covid? “No. Il mondo è terrorizzato dalla pandemia. Tutti temono la malattia e hanno paura della morte. Ma entrambe sono eventi naturali, esattamente come la vita. E’ folle questo terrore, per me incomprensibile”.

Che impressione hai avuto dell’Italia? “E’ un Paese cattolico e molto accogliente, la gente si ferma volentieri a parlare con me ed è ospitale e ben disposta verso i pellegrini. Nei luoghi sacri ho sempre trovato un pasto ed un letto, nonostante il covid. Amo la vostra socialità. In Francia non è così”

Chi ti aspetta al rientro in Francia? “I miei anziani genitori, i quali hanno appreso con stupore la mia scelta, non condividendola. La mia non è una famiglia cattolica, in casa non si parla mai di Dio”

Cos’hai trovato lungo il tuo itinerario? “Ho incontrato i mille volti di Dio. Senza chiedere nulla mi è stato offerto tutto ciò di cui ho avuto bisogno. Più cammino più si disvela ai miei occhi la grandezza di Dio”

Cos’ha rappresentato sinora questo viaggio? “Mi ha letteralmente cambiato la vita. Vedo tutto con occhi diversi”

Cosa fari una volta a casa? “Racconterò la mia esperienza, con l’essenza di una persona nuova. Cambierò lavoro. Il resto si vedrà”. Pellegrino dei nostri giorni, solitario sulle orme della spiritualità, David ha ricevuto accoglienza da padre Mario Magagnato, nei locali adiacenti la chiesa che ospita la co-patrona di Riccia. Un piatto caldo ed un letto confortevole, prima di chiudere una lunga giornata. Dopo un sonno ristoratore, sveglia all’alba, zaino in spalla e di nuovo in viaggio. Destinazione Roma. David rientrerà a casa a fine settembre. Sarà un uomo diverso. Avrà, forse, ritrovato se stesso.