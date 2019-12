I Segreti dei Ghiacci svelati per Natale, gli eventi

Ripartono domani venerdì 27 dicembre gli appuntamenti di Natale a Campobasso”, il cartellone completo con le attività natalizie promosse ed organizzate dall’amministrazione comunale di Campobasso che andrà avanti fino a tutto gennaio 2020.

Venerdì 27 e sabato 28 dicembre, alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale Mario Pagano, la sezione di Campobasso e Bojano del CAI, presenta I SEGRETI DEI GHIACCI; due incontri dedicati rispettivamente alla speleologia glaciale (27 dicembre) e alla glaciologia appenninica e alle vie alpinistiche (28 dicembre). In programma interventi qualificati come quelli di Francesco Sauro (speleologo e docente di speleologia all’Università di Bologna) e Daniela Barbieri (speleologa ed esploratrice) previsti per il giorno 27 e quello di Cristiano Iurisci (alpinista, esploratore, scrittore) previsto, invece, per sabato 28.

Ma sempre venerdì 27 dicembre, questa volta alle ore 17.00, presso la Fondazione Molise Cultura, il calendario di “Natale a Campobasso” prevede anche la proiezione del docu-film “È come stare a casa” (per la regia di Pippo Venditti e Luciano Barletta) con presentazione del volume “Oltre il business”, di Marco Giannantonio, Maurizio Mastrangelo e Fabrizio Giorgilli, edito da Rubbettino editore. A moderare e stimolare il dibattito che prevede anche gli interventi della professoressa dell’Università degli Studi del Molise, Francesca Di Virgilio, e del professore dell’Università di Tor Vergata, Vincenzo Ricciuto, ci sarà Enzo Luongo.

Presso il Museo dei Misteri sarà di scena, venerdì 27 dicembre alle ore 18.00, la suggestione delle parole e descrizioni di “Ingegni di pensieri” di Valeria Profeta, nella lettura di Roberto Sacchetti.

Da ricordare, tra le occasioni culturali offerte dal calendario natalizio cittadino, anche le mostre dei presepi di Giovanni Teberino, al Museo dei Misteri, e di Antonio Guarino a Via Carducci, entrambe visitabili fino al 6 gennaio.