I saluti di Papa Francesco ai fedeli di Termoli per la festa di San Timoteo

«Ci uniamo ai fedeli di Termoli nella festa del ritrovamento del corpo di San Timoteo oggi». È con queste parole che Papa Francesco ha salutato Termoli in occasione della festa di San Timoteo che cade oggi, 11 maggio. Il ricordo nel corso della messa (QUI il link) che si è celebrata questa mattina alle 7 presso la casa di Santa Marta. Prima dell’emergenza Covid-19 le spoglie del santo erano state portate in pellegrinaggio in Vaticano e benedette proprio da Papa Francesco.