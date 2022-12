I ‘rumori fuori scena’ di ActionAid animano il Natale di Campobasso 

Appuntamenti il 22 e il 28 dicembre alla scuola Montini e all’Alphaville

In un periodo natalizio pieno di eventi, quale è quello di Campobasso, non potevano mancare dei momenti dedicati all’arte e alla cultura.

L’associazione ActionAid Molise ha voluto coinvolgere cittadini di ogni età in due appuntamenti incentrati rispettivamente sulla poesia e sul teatro originale.

Giovedì 22 dicembre alle ore 16,30 nell’Aula magna dell’Istituto comprensivo Leopoldo Montini, è in programma l’annuale saggio di poesia curato da ‘Rumori fuori Scena’, gruppo teatrale di ActionAid.

L’evento dal titolo ‘Non è mai troppo presto’ vedrà l’attiva partecipazione delle studentesse e degli studenti della scuola, che hanno collaborato all’organizzazione.

«Il senso è che non è mai troppo presto per far accostare bambine, bambini, adolescenti al mondo della poesia, della musica, del teatro, dell’arte – le parole della presidente di ActionAid Molise Maria Antonella Perrotta -. Infatti reciteranno o leggeranno poesie natalizie, intoneranno canti ed eseguiranno brani musicali sempre sul tema del Natale».

I ‘rumori’ animeranno la scuola grazie ad attori e attrici, cantanti e musicisti che si cimenteranno, divertendosi, in un repertorio molto emozionante.

Non è finita qui perché ActionAid Molise ha in serbo per appassionati e non solo la commedia originale’ ‘Yellow Christmas! – Indovina chi viene a cena’, scritta dalla presidente Perrotta e interpretata dal cast del gruppo teatrale ‘Rumori fuori Scena’.

La serata si terrà mercoledì 28 dicembre alle ore 16,30 nella sala Alphaville, in via Muricchio 8, sempre a Campobasso.

Lo spettacolo è inserito nel progetto ‘Teatro a tutte le età’ ed ha ottenuto il patrocinio del Comune di Campobasso oltre che il supporto della Banca popolare delle Province molisane.