I robot conquistano i bambini e la Festa del Cioccolato (IL VIDEO)

Non sono passati inosservati i robot che questa mattina, 23 ottobre, hanno fatto capolino in piazza Monumento a Termoli in occasione della Festa del Cioccolato, l’appuntamento più dolce per i termolesi. I giganti hanno passeggiato in centro e si sono lasciati andare a foto con i bambini che non si sono lasciati scappare la possibilità di un selfie con robot.

Grande successo per la Festa del Cioccolato, inaugurata venerdì pomeriggio in piazza Monumento e diventata appuntamento fisso da tre anni per il basso Molise. Un appuntamento che quest’anno è diventato anche di formazione con la presenza dell’Istituto Alberghiero di Termoli che ha tenuto dei workshop formativi proprio sul mondo del cioccolato.