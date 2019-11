I ritratti di Pino Bertelli in mostra al palazzo Gil (FOTO E VIDEO)

Il grande fotografo toscano appassionato narratore visivo dell’edizione 2019 di Poietika

È stata inaugurata questo pomeriggio, sabato 30 novembre 2019 la mostra di Pino Bertelli, fotografo toscano di fama internazionale. Sarà possibile ammirare i suoi scatti sino al prossimo 31 dicembre. «Poietika – ha detto la prof.ssa Antonella Presutti, presidente della Fondazione Molise Cultura – si presenta attraverso la sua umanità, l’umanità che affascina Pino Bertelli e alla quale si avvicina in maniera “disordinata” ed insolente, come piace al suo animo anarchico, cogliendone le potenzialità di vita e di novità. Grazie a lui Poietika aggiunge una pagina nuova, uno sguardo diverso, si apre a scenari fin’ ora inesplorati, impara linguaggi appena saggiati in passato, arricchisce sé stessa. Ma la mostra è anche la nostra testimonianza ed il nostro tributo a tutti gli uomini, a tutte le donne che hanno viaggiato con noi, credendo nella forza della condivisione e del confronto, che soli consentono di crescere in sensibilità e conoscenza, che soli ampliano gli orizzonti del nostro stare a questo mondo».